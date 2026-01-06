 Cassette deiezioni canine, situazioni sgradevoli

Cassette deiezioni canine, situazioni sgradevoli

Segnalazione WhatsApp

Cassette deiezioni canine, situazioni sgradevoli

martedì 06 Gennaio 2026 - 12:13

La presidente di Messina Servizi , Maria Grazia Interdonato: "Ci sono ancora errori nelle modalità conferimento da parte degli utenti"

In questi ultimi giorni di festività, abbiamo ricevuto da diverse parti della città segnalazioni di cassette per la raccolta delle deiezioni canine attorno alle quali si sono formati cumuli di sacchetti pieni di escrementi. Le immagini hanno documentato queste situazioni sgradevoli in viale Principe Umberto, in via S. Marta e in Piazza S. Giovanni Decollato. Abbiamo anche notizia di una condizione analoga in via Piemonte.

Interdonato: “Bisogna conferire in modo corretto”

La Presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, da noi interpellata sull’argomento, ci ha spiegato che la problematica in diversi casi è legata all’utilizzo da parte degli utenti di sacchetti fuori misura che non entrano nella feritoia di ingresso delle cassette. Sbagliato anche il ricorso alla carta per raccogliere gli escrementi. Infatti, l’involucro che si crea è troppo voluminoso. Nel tentativo di inserirlo nelle cassette si finisce con con l’ostruirne l’ingresso. Di conseguenza, i contenitori magari hanno ancora spazio ma non possono accogliere altri sacchetti, che vengono lasciati tutto intorno a formare micro-discariche puzzolenti. In ogni caso, al netto degli errori di conferimento, che vanno corretti, speriamo che Messina Servizi sia sempre in grado di risolvere prontamente le situazioni critiche, fortunatamente non estese all’intera città.

Cassetta deiezioni canine stracolmo
Cassetta deiezioni canine stracolmo

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Il fronte polare si blocca sul Mediterraneo, giovedì 8 arriva la prima neve sui Peloritani
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED