Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina REDAZIONALE

giovedì 08 Gennaio 2026 - 11:15

La presidente di Atm, Carla Grillo e il sindaco, Federico Basile, raccontano la magia che si è creata nel mese di dicembre sul viale San Martino

REDAZIONALE – E’ stato il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina. Dopo i lavori di restyling il viale San Martino ha vissuto un dicembre ricco di magia, grazie anche alle luminarie installate da Atm. Una pioggia di luci e stelle ha illuminato la via dello shopping messinese, le installazioni tridimensionali posizionate dal Comune di Messina, poi, sono state prese d’assalto per foto e selfie. A raccontare il clima magico del periodo natalizio sono la presidente di Atm, Carla Grillo e il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Un clima che ha fatto bene a ristorazione, commercio e settore alberghiero”

“Un clima natalizio magico che ha fatto bene alla ristorazione, al commercio e al settore alberghiero”, evidenzia il primo cittadino. “Ha fatto bene ad una città che di questi elementi deve fare un punto di forza”, ha aggiunto Basile sottolineando l’importanza determinata dai concerti e dagli eventi nelle ville.

