Messina. “Strisce pedonali invisibili, pericolo per i pedoni”

Urge un intervento da parte del Comune. La segnalazione di un cittadino
MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Segnalo il mancato ripristino delle strisce pedonali su numerose strade di Messina, nonostante ripetute segnalazioni già inviate al Comune, rimaste finora senza esito. Le strisce risultano completamente cancellate o quasi invisibili, con gravi rischi per la sicurezza dei pedoni, in particolare anziani, bambini e persone con disabilità”.
“In allegato invio foto aggiornate che documentano lo stato di degrado e l’assenza di interventi.
Ritengo importante portare la situazione all’attenzione pubblica affinché l’Amministrazione intervenga con urgenza. Grazie per l’attenzione”.