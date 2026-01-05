 Messina. "Strisce pedonali invisibili, pericolo per i pedoni"

Messina. “Strisce pedonali invisibili, pericolo per i pedoni”

Segnalazione WhatsApp

Messina. “Strisce pedonali invisibili, pericolo per i pedoni”

Tag:

lunedì 05 Gennaio 2026 - 10:15

Urge un intervento da parte del Comune. La segnalazione di un cittadino

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Segnalo il mancato ripristino delle strisce pedonali su numerose strade di Messina, nonostante ripetute segnalazioni già inviate al Comune, rimaste finora senza esito. Le strisce risultano completamente cancellate o quasi invisibili, con gravi rischi per la sicurezza dei pedoni, in particolare anziani, bambini e persone con disabilità”.

“In allegato invio foto aggiornate che documentano lo stato di degrado e l’assenza di interventi.
Ritengo importante portare la situazione all’attenzione pubblica affinché l’Amministrazione intervenga con urgenza. Grazie per l’attenzione”.

Strisce pedonali invisibili

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Davis dopo la sconfitta: “Fa male, chiediamo scusa ai tifosi”
Befane in Piazza Duomo e Corteo dei Re Magi per il Giorno dell’Epifania
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED