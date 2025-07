A Letojanni via al “III Sicily Beach Volley Summer Camp”

La novità di questa terza edizione è lo spostamento nella riviera jonica e la collaborazione con il Volley Letojanni. Ospiti coach Lionetti, Lubain, Larizza e Saitta

LETOJANNI – Si è aperto con una conferenza stampa in mattinata il terzo “Sicily Beach & Volley Summer Camp”. La vacanza-sportiva innovativa portata in Sicilia dalla Sicily Beach Volley School, società pallavolistica di Villafranca Tirrena, ha attecchito sin da subito tra i giovani del territorio e come conferma il numero di circa 70 iscritti di questa edizione continua ad essere un format vincente.

La novità di quest’anno, già evidente dalla sede della conferenza stampa di presentazione e della location in cui si svolgerà il camp dal 9 al 12 luglio, è lo spostamento sulla riviera jonica e la collaborazione con il Volley Letojanni. Al Palazzo Polifunzionale di Letojanni, dove si è svolta la conferenza stampa era presente per fare gli onori di casa l’assessore allo Sport Antonio Riccobene, insieme a lui i dirigenti della Sicily Bvs Nellina Mazzulla e Pippo Anastasi e del Volley Letojanni Mauro Soraci.

Gli ospiti del Sicily Summer Camp 2025

Ad coordinare i lavori dei super ospiti di fama internazionale. Coach Valerio Lionetti, head coach di Macerata che ha ottenuto la promozione in A1 femminile proprio battendo Messina ai playoff, coordinerà uno staff composto anche dalla nazionale Marina Lubian, tra l’altro oro a Parigi 2024 con l’Italia e vincitrice di tutto con Conegliano a livello di club, il centrale Jacopo Larizza e l’esperto palleggiatore, nonché atleta siciliano, Davide Saitta che però non era presente alla presentazione ma raggiungerà gli altri nelle prossime ore, per lui medaglia d’argento agli Europei 2013, diverse stagioni in Superlega e anche esperienze in Francia e Polonia.

Durante il camp i partecipanti saranno suddivisi in gruppi e svolgeranno la maggior parte della attività al PalaBarca di Letojanni, già casa della squadra di volley del piccolo comune jonico. Previste anche momenti di aggregazione nella zona jonica e come nelle altre edizione di sta pensando anche ad una escursione che possa appunto coniugare l’aspetto sportivo a quello turistico con al centro questa volta la riviera jonica.