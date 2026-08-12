“A Lume di Feluca”, Messina promuove il mare dello Stretto fra tradizione, sostenibilità e cultura

Dal 17 al 20 agosto degustazioni e laboratori gratuiti a bordo delle feluche di Ganzirri per valorizzare il pescato locale e le antiche tecniche della pesca tradizionale

Messina punta sulla valorizzazione del patrimonio marittimo e delle tradizioni dello Stretto con “A Lume di Feluca”, il progetto promosso dal Comune di Messina in collaborazione con Slow Food Messina e la cooperativa I Mancuso delle sorelle Antonella e Giusy Donato, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Feampa 2021-2027, in sinergia con la Regione Siciliana – Assessorato all’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea.

L’iniziativa si svolgerà lunedì 17, martedì 18 e giovedì 20 agosto e offrirà un’esperienza immersiva a bordo delle storiche feluche ormeggiate a Ganzirri, con degustazioni guidate di pescato locale, laboratori didattici e attività dedicate a grandi e piccoli. Obiettivo del progetto è promuovere le specie ittiche dello Stretto, comprese quelle più abbondanti e sostenibili ma meno conosciute, diffondendo una cultura del consumo consapevole e della tutela delle risorse marine.

“Con questa iniziativa – dichiara il sindaco Federico Basile – intendiamo promuovere la valorizzazione di uno dei simboli più autentici della nostra identità. Le feluche rappresentano la storia, il lavoro e la cultura marinara dello Stretto e costituiscono un patrimonio che merita di essere conosciuto e tramandato. ‘A Lume di Feluca’ unisce tradizione, educazione ambientale e promozione del territorio, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza capace di raccontare il mare di Messina e il suo straordinario valore”.

Il progetto consentirà ai partecipanti di salire a bordo delle feluche, conoscere le tecniche della pesca tradizionale attraverso un’esperienza con visori 3D, degustare prodotti del pescato locale e approfondire il ruolo del Presidio Slow Food della Pesca Tradizionale dello Stretto di Messina, che tutela pratiche di pesca selettive e a basso impatto ambientale.

“Lo Stretto di Messina – afferma il presidente di Slow Food Messina, Nino Mostaccio – rappresenta un unicum ambientale, culturale e produttivo, dove la pesca tradizionale costituisce un patrimonio identitario di valore inestimabile. Le iconiche feluche, simbolo della pesca al pesce spada, raccontano una storia secolare fatta di competenze, rispetto del mare e sostenibilità. In questo contesto si inserisce il Presidio Slow Food della Pesca Tradizionale dello Stretto di Messina, riconoscimento che tutela pratiche di pesca selettive, a basso impatto ambientale e rispettose degli equilibri marini”.

Il programma prevede due fasce orarie e attività differenziate:

● Lunedì 17 agosto (pomeriggio): visita a bordo della feluca, esperienza immersiva con visori 3D e aperitivo;

● Martedì 18 agosto (mattina): attività dedicate a giovani e famiglie con visita a bordo, esperienza immersiva e spuntino;

● Giovedì 20 agosto (mattina e pomeriggio): visita a bordo della feluca, esperienza immersiva con visori 3D e aperitivo.

La partecipazione a tutte le attività è gratuita, con prenotazione obbligatoria inviando un messaggio WhatsApp al numero 379 3804994.