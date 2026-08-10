 Mili San Piero, "un gatto da salvare in una casa pericolante"

Mili San Piero, “un gatto da salvare in una casa pericolante”

Segnalazione WhatsApp

Mili San Piero, “un gatto da salvare in una casa pericolante”

lunedì 10 Agosto 2026 - 22:53

L'appello di un cittadino. "L'intervento è difficile ma mi auguro che si trovi una soluzione"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Segnalo un gatto di strada che è salito su un terrazzo di una casa abbandonata, a Mili San Pietro, e non sa scendere più. Abbiamo contattato Comune, polizia municipale, Enpa (Ente nazionale protezione animali) e vigili del fuoco. Il problema è che il gatto, dal terrazzo, entra nella casa, che è pericolante. Da qui la difficoltà a salvarlo. Ma mi auguro che si trovi una soluzione”. 

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