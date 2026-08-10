Mili San Piero, “un gatto da salvare in una casa pericolante”

L'appello di un cittadino. "L'intervento è difficile ma mi auguro che si trovi una soluzione"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Segnalo un gatto di strada che è salito su un terrazzo di una casa abbandonata, a Mili San Pietro, e non sa scendere più. Abbiamo contattato Comune, polizia municipale, Enpa (Ente nazionale protezione animali) e vigili del fuoco. Il problema è che il gatto, dal terrazzo, entra nella casa, che è pericolante. Da qui la difficoltà a salvarlo. Ma mi auguro che si trovi una soluzione”.