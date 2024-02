A Messina il programma “Neurofeedback” per la psichiatria infantile

La cerimonia alla Cittadella della salute. Tante le possibilità d'intervento per i bambini

MESSINA – Una nuova strumentazione che permetterà di curare meglio i bambini con deficit di attenzione e iperattività, i disturbi di spettro autistico ad alto funzionamento, ma anche di implementare i percorsi terapeutici per le cefalee, per i disturbi d’ansia e i disturbi post-traumatici da stress. È stato consegnato il programma di Neurofeedback al Modulo dipartimentale della Uoc di Neuropsichiatria dell’Asp di Messina da parte del Club Kiwanis Messina Zancle.

Si è tenuta nella Cittadella della Salute la manifestazione di consegna alla presenza della Banda della Brigata “Aosta”. A presenziare la cerimonia il commissario straordinario dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì, il direttore del Dipartimento della Salute Mentale (Dsm) Gaspare Motta, il direttore del Modulo Dipartimentale UOC della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Santina Patanè e il direttore della Uoc Staff direzione generale Giancarlo Quattrone. Il commissario straordinario ha ringraziato il Kiwanis Club e la Brigata Aosta “per il loro prezioso supporto, il costante impegno, la loro particolare sensibilità verso i piccoli più fragili, con bisogni speciali, per la donazione del programma di Neurofeedback”.

Il direttore del Dsm Gaspare Motta ha illustrato l’impegno del Dipartimento della salute mentale nell’ampliare i percorsi di cura verso i più fragili e verso le persone affette dai disturbi di spettro autistico. La direttrice del del Modulo Dipartimentale Uoc della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Santina Patanè ha sottolineato: “Il Neurofeedback – ha spiegato – è una metodica che permette in maniera non invasiva, ad un individuo di avere informazioni (visive o auditive) dei propri ritmi cerebrali, registrati tramite un elettroencefalogramma, in tempo reale. Le ricerche scientifiche e la pratica clinica hanno dimostrato l’efficacia dell’utilizzo all’interno della terapia cognitivo-comportamentale di tecniche come il Biofeedback e Neurofeedback nel migliorare la sintomatologia di alcune patologie dell’età evolutiva. Il programma permetterà di implementare percorsi innovativi terapeutici in tema di neuro-modulazione dell’ attività elettrica cerebrale, di stimolazione non invasiva, basati su evidenze scientifiche per migliorare la sintomatologia di diverse patologie dell’età evolutiva come i disordini del neurosviluppo quali”.

La donazione è stata possibile grazie al concerto di beneficenza di Natale del 20 dicembre 2023 al Palacultura organizzato dal Club Kiwanis Messina Zancle. Un impegno in sinergia con il generale Maurizio Taffuri della Banda Musicale della Brigata Meccanizzata “Aosta” e della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri, con la partecipazione della Banda Città di Spadafora e del Coro della Scuola San Domenico Savio.