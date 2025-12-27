Conservatorio Corelli, Bernava resta alla guida

La ministra Bernini conferma fino al 2028 il presidente dell'istituzione formativa e culturale messinese

Messina – Egidio Bernava Morante resta alla guida del Conservatorio Corelli fino al dicembre del 2028. La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, dopo aver valutato la terna di candidati proposta dal Consiglio Accademico ha riconosciuto il grande lavoro fin qui portato avanti con notevoli risultati ed ha confermato l’attuale presidente anche per il prossimo triennio. Il provvedimento di nomina del presidente Bernava, che premia anche le competenze e la lunga esperienza nel settore, è stato firmato alla vigilia di Natale.

Innovazione e internazionalizzazione

Nel triennio appena concluso il Conservatorio Corelli di Messina, sotto la guida di Bernava ha potenziato i corsi più nuovi come jazz, pop rock, musica elettronica e tecnico del suono come risposta ad una domanda sempre maggiore di richieste di ammissione. L’intuizione del presidente inoltre ha consentito importanti progetti di internazionalizzazione che hanno portato alla firma di alcuni protocolli d’intesa con prestigiosi Conservatori d’Europa ed a percorsi di laurea congiunti con l’università di Hebey. Da oltre un anno è stato raggiunto un importante accordo con il più grande conservatorio della Cina, quello di Pechino (che ha più di 24 mila studenti). Una visione strategica di ampio respiro che sta portando i docenti del Conservatorio a tenere lezioni e masterclass in Cina e gli studenti e le studentesse cinesi ad approfondire le lezioni a Messina.

Chi è Egidio Bernava

Il presidente Bernava è stato insignito del titolo di professore aggregato all’Università della musica di Shenzen per lo sviluppo e l’organizzazione delle scuole e delle istituzioni musicali. E’ inoltre presidente regionale dell’Agis Unione Generale dello Spettacolo. In questi anni il Corelli ha aperto le porte alla città avviando sinergie con altre istituzioni come il Comune di Messina, l’Università, la Prefettura e realizzando progetti e collaborazioni di alto profilo con la partecipazione dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio a numerosi eventi e co-produzioni.

Infine, dal 2024 la cerimonia d’Inaugurazione dell’anno accademico nel Teatro del Vittorio Emanuale con il concerto conclusivo è diventato un evento di prestigio che valorizza i talenti di quella può essere definita a tutti gli effetti e con orgoglio Università della musica. E’ su queste basi che la ministra Bernini, accogliendo la richiesta formulata all’unanimità dal parte del Consiglio Accademico per il lavoro svolto con entusiasmo e grande spirito di collaborazione ha confermato Egidio Bernava Morante alla presidenza del Conservatorio Corelli.