 A Messina torna la "Giornata del Naso Rosso": festa, giochi e musica per i clown di corsia

A Messina torna la “Giornata del Naso Rosso”: festa, giochi e musica per i clown di corsia

Redazione

A Messina torna la “Giornata del Naso Rosso”: festa, giochi e musica per i clown di corsia

sabato 12 Settembre 2026 - 17:00

Si tratta della 22esima edizione e si terrà il 20 settembre a Piazza Cairoli dalle 9 alle 20: ecco cos'è

MESSINA – Torna a Messina la “Giornata del Naso Rosso”, iniziativa promossa da Viviamo in Positivo Italia Odv e che ogni anno porta in piazza, in tante città italiane, i sorrisi e l’energia dei clown di corsia. L’appuntamento messinese è in programma per domenica 20 settembre, dalle 9 alle 20 a Piazza Cairoli. I volontari di VIP saranno protagonisti di una giornata dedicata a grandi e piccini, con giochi, musica e tante attività.

Una festa che diventa un’occasione per incontrarsi e divertirsi insieme, ma anche per scoprire e sostenere la clownterapia e l’attività dei volontari, ogni giorno impegnati negli ospedali. E non si tratta soltanto di dare sostegno ai bambini ma “a tutti noi, perché dentro ogni adulto continua a vivere quella parte capace di giocare, stupirsi, ridere e guardare il mondo con occhi nuovi”.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo direttivovipmessina@gmail.com

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