A Messina un bambino su cinque non è vaccinato, appello alle famiglie dal Garante Amante

L'invito a vaccinare i più piccoli e il sostegno alle iniziative delle Asp da parte della figura istituzionale del Comune per l'infanzia e l'adolescenza. 543 nel Messinese i bambini non vaccinati

MESSINA – “Negli ultimi giorni siamo stati sollecitati da un episodio che ci ha scosso fin dal nostro interno per la grave perdita della piccola Anna Rosa, di appena 4 anni, morta a causa della difterite. Sono addolorato, come penso che lo siamo tutti noi.

A Messina un bambino su cinque non è vaccinato. So bene che questo è un tema molto delicato e spesso divisivo, a causa di pensieri e pareri diversi, ma le istituzioni hanno il compito fondamentale di essere bussola credibile e di dare le giuste indicazioni.

Come genitori siamo chiamati a scelte consapevoli e serie per la tutela dei nostri piccoli. Assieme all’autorità Garante regionale, professoressa Giovanna Perricone, appoggiamo pienamente le iniziative delle Aziende sanitarie provinciali che stanno

lavorando con la creazione di apposite task force che saranno attori, assieme ai pediatri e al mondo della sanità, perché i dubbiosi e gli sfiduciati possano invece aderire con fermezza e facciano vaccinare i propri figli”. Così Giovanni Amante, Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Messina.

I 543 bambini non vaccinati nel Messina e “la necessità di coinvolgere psicologi e assistenti sociali”

Ricordiamo che, a pochi giorni dal rientro a scuola e negli asili, sono infatti 543 i bambini non ancora in regola col calendario vaccinale per l’esavalente tra Messina e provincia, su 3.575, non vaccinati contro la difterite. Di fatto, il 22 per cento manca all’appello e il 78 per cento è coperto sul piano vaccinale. In città il tasso di vaccinati è vistosamente più basso rispetto al resto della provincia, così Asp Messina – dopo il caso difterite mortale a Palermo – accelera sul piano vaccinale pediatrico, mettendo in campo i controlli e il percorso previsto dalla normativa vigente.

Quanto all’autorità Garante di Messina, nella sua nota si “auspica che assieme alle eccellenze mediche siano coinvolti pedagogisti, psicologi, assistenti sociali ed esperti del diritto minorile per intervenire anche nel mondo della scuola e creare informazione e consapevolezza verso le famiglie e i ragazzi. Pedagogisti, psicologi, assistenti sociali ed esperti di diritto minorile che lavoreranno anche a sostegno del personale sanitario con interventi che discendono dalle proprie professionalità al servizio del benessere dei ragazzi per la costruzione di una comunità sicura e al riparo da rischi sanitari. Mi auguro che si continui a lavorare in questa direzione, perché la salute è diritto di tutti e per i minorenni sono spesso gli adulti a operare le scelte”.