Produce grano a Santo Stefano e pasta a Roccavaldina: l’impresa “agroecologica” di Nino Crupi VIDEO

"Lavoriamo la terra da 4 generazioni, ho imparato tutto da mio nonno e dalla campagna"

di Silvia De Domenico

MESSINA – “Storie di imprese e di idee” è un nuovo progetto di Tempostretto. Nel corso di 10 puntate racconteremo 10 storie imprenditoriali siciliane. Dalla costa ionica ai Nebrodi: continua il viaggio alla scoperta delle aziende del nostro territorio.

“Sicilia che piace” torna a Roccavaldina

In uno dei capannoni del nuovo “Polo olivettiano” di Roccavaldina si è realizzato il sogno di un giovane imprenditore messinese. Nino Crupi si definisce un “ecoagricoltore” e ha messo in piedi un’azienda molto attenta al rispetto dell’ambiente e della natura. Oggi è alla guida di Terra di Santo Stefano, un’impresa fondata dal suo bisnonno nella vallata di Santo Stefano Briga appunto. “Coltivo la terra da quando ero bambino, tutto quello che so l’ho imparato da mio nonno ma soprattutto dalla campagna, che mi ha insegnato la pazienza, la fiducia e la perseveranza”, dice orgoglioso l’imprenditore agricolo.

Dalle terre nella zona sud i Messina al pastificio artigianale a nord

Ma coltivare il grano e distribuirlo non gli bastava più. Il grande sogno di Nino Crupi era quello di chiudere la filiera e produrre anche la pasta. “Da bravo pastaro mi sono detto: ho il mio grano perché non produrre anche la mia pasta?”, racconta Crupi. Così è iniziata la ricerca del luogo in cui impiantare la nuova impresa. Nella zona sud in cui sorgono le sue terre ha riscontrato problemi logistici che gli hanno impedito di procedere, ha cercato a Messina e anche lì non ha trovato nulla che facesse per lui. “E proprio quando stavo gettando la spugna si è presentata l’opportunità di entrare a far parte delle aziende del nuovo Polo olivettiano di Roccavaldina, grazie anche all’intuizione degli amici di Slow Food”, racconta l’imprenditore.

“Non sapevo neanche dove fosse Roccavaldina…”

Quella di Nino Crupi è la storia di un imprenditore che non si è arreso di fronte alle difficoltà, che ha creduto e crede molto nelle sue idee e nella sua storia. “Non sapevo neanche dove fosse Roccavaldina ma ho voluto provare a dare una possibilità al mio sogno. Oggi sono qua e sono convinto che tutto andrà bene”, è il messaggio positivo che lancia ai giovani imprenditori come lui.

Il nuovo pastificio artigianale

Così accanto ad altre realtà artigianali che abbiamo raccontato nell’ambito del progetto “Sicilia che piace”, come Extravergine ed Ecobuddy, sorge anche il nuovo pastificio artigianale Terra di Santo Stefano. Ecco il capannone all’interno, con le trafile in bronzo e i nuovi macchinari pronti per produrre pasta con grano e acqua siciliani. “La mia pasta si fa solo con due prodotti 100% siciliani”, conclude Nino Crupi.

“Sicilia che piace”, un progetto cofinanziato dalla Regione

“Sicilia che piace” è un’iniziativa cofinanziata dalla Regione Siciliana, grazie all’assessorato alle Attività Produttive. Tempostretto ha partecipato presentando il progetto “Storie di imprese e di idee”. L’intenzione strategica del progetto è quella di fare da cassa di risonanza e promozione alle eccellenze agro-alimentari, alle aziende operanti nel contesto della nautica e dell’economia del mare, alle imprese artigiane e a quelle della moda e dell’oreficeria, in particolare a quelle che usano materiali ecosostenibili. Visiteremo aziende votate all’innovazione di prodotto e di processo, all’uso di fonti alternative di energia e al rispetto delle compatibilità ambientali, anche eventualmente sostenute da programmi di finanziamento dell’Amministrazione Regionale.