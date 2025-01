A Milazzo una “Passeggiata” per la Prevenzione al cancro

Il Comune di Milazzo ha rilasciato il programma della giornata per la prevenzione al cancro. Previste visite mediche gratuite

MILAZZO – Domenica 2 febbraio 2025, dalle 9.00 alle 13.00, Milazzo si tinge di rosa per la “Passeggiata per la Prevenzione”, un evento di sensibilizzazione contro il cancro che coinvolgerà l’intera comunità. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’U.O.C. SPEM dell’ASP ME, il Centro Gestionale Screening dell’ASP ME e l’U.O.S.D. Igiene Ospedaliera del Policlinico Universitario G. Martino di Messina, si terrà in Via Crispi, di fronte al Municipio.

Un percorso tra storia e benessere

La passeggiata, prevalentemente pedonale, attraverserà il centro storico di Milazzo, raggiungendo il suggestivo Castello di Milazzo, per poi tornare al punto di partenza. L’evento, infatti, mira a coniugare attività fisica e scoperta del patrimonio storico cittadino, così da promuovere uno stile di vita sano come strumento fondamentale di prevenzione al cancro.

Previsti gli interventi di diversi esperti e la presenza di stand dedicati a consulenze e visite mediche:

Stand Onco Beauty e Farmaceutico: (Farmacia Alioto) proporrà prodotti e consulenze per alleviare gli effetti collaterali della chemioterapia.

(Farmacia Alioto) proporrà prodotti e consulenze per alleviare gli effetti collaterali della chemioterapia. Stand Nutrizionale: (Dott.ssa Daniela Cani, Depagroup) effettuerà consulenze alimentari per la gestione della dieta durante le cure.

(Dott.ssa Daniela Cani, Depagroup) effettuerà consulenze alimentari per la gestione della dieta durante le cure. Stand Legale: (Avvocati Serena Italiano e Antonina Martines) fornirà informazioni sui diritti dei pazienti oncologici (permessi e congedi).

(Avvocati Serena Italiano e Antonina Martines) fornirà informazioni sui diritti dei pazienti oncologici (permessi e congedi). Stand di Prevenzione: (U.O.C. SPEM dell’ASP ME e U.O.S.D. Igiene Ospedaliera) offrirà consulenze gratuite sulla prevenzione e diagnosi precoce, inclusi Pap Test, Mammografia e vaccinazioni HPV.

Prevista anche una mostra dal titolo “Victoria’s Cells” proposta dalla dottoressa Vittoria Lombardo, dedicata al tema della prevenzione oncologica e ospitata dalle 10.00 presso Palazzo d’Amico. Infine, alle 16.00 si terrà un incontro informativo con la presenza di diversi esperti del settore medico.