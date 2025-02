A Salice la prima “Carnascialata di Mamma Drava”: spettacolo itinerante sulla draghessa

Si terrà l'1 marzo dalle 15: ecco cos'è e cosa si farà

MESSINA – Il villaggio di Salice si prepara alla prima edizione della “Carnascialata di Mamma Drava”, che si terrà l’1 marzo dalle ore 15. Si tratta di una messa in scena per le vie del villaggio con protagonista il personaggio della tradizione orale siciliana, che allontanava i bambini dai luoghi impervi nelle campagne. Una storia inventata sulla base delle raccolte di Giuseppe Pitrè, come ha spiegato Marlene Feminò, componente del collettivo La Trottola, organizzatore dell’evento e di alcuni laboratori creativi che da settimane si svolgono a Salice.

Laboratori grazie al quale grandi e piccini hanno creato gli oggetti di “scena”, i costumi, gli accessori e perfino gli strumenti musicali della “Mamma Drava”, che saranno utilizzati il prossimo 1 marzo. La Carnascialata sarà un mix di arte, musica e cultura, con l’obiettivo di tramandare la memoria storico culturale del territorio, creare una rete di collaborazioni e socializzazione, incrementare la microeconomia e avere un impatto anche turistico sul villaggio.

A organizzare l’evento sono Peter Pradeep Devadas, sacerdote della parrocchia di Santo Stefano Iunore, e il gruppo Ri-Creativo La Trottola insieme a tanti cittadini in una fitta rete di collaborazioni. Ed è chiaro il messaggio già dalle locandina e da quanto fatto nel corso delle ultime settimane: “Siamo un collettivo di amici che mossi dallo stesso senso di appartenenza condividono arti e mestieri. Amiamo il nostro territorio e abbiamo deciso di restare e farne parte”.

La leggenda e lo spettacolo

La leggenda di Mamma Drava narra che una volta terribili mostri abitassero boschi, burroni e pozzi nei villaggi di campagna. A Salice si racconta che Mamma Drava, una draghessa, viveva nella vallata ed evitava che i bambini si avventurassero nei boschi, salvandoli. Si tratta di una storia tramandata oralmente a scopo “educativo”, per evitare che i bambini si avventurassero nei luoghi più impervi.

Ispirata alla leggenda, quindi, la Carnascialata racconterà la storia del rapimento della figlia di mamma Drava a opera di un ricco Signorotto e di come il popolo di Salice aiuterà nel cercarla e liberarla. Si tratta di uno spettacolo itinerante, che passerà nei luoghi più suggestivi del villaggio e che è totalmente aperto a chiunque volesse partecipare in abiti popolari siciliani di inizio ‘900 o fiabeschi medievali. Non ci saranno carri a motore né musica registrata, ma musicisti folk e la Banda Musicale di Salice. Inoltre lo spettacolo sarà recitato, quindi la puntualità è d’obbligo.