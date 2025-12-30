Turista disperso sull’Etna, ricerche in corso in condizioni difficili

L'allarme è stato lanciato dal fratello. I Vigili del Fuoco stanno operando in condizioni di scarsa visibilità e con presenza di neve e ghiaccio

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono attualmente impegnati in un intervento di soccorso per un turista disperso sul versante nord dell’Etna, nei pressi del Rifugio Citelli, in zona Serra delle Concazze (Etna Nord).

Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto, del distaccamento volontario di Linguaglossa e il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando Provinciale. L’intervento è svolto in collaborazione con gli operatori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e con i volontari del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico).

L’allarme è stato lanciato dal fratello del disperso; successivamente il turista è riuscito a trasmettere la propria posizione, consentendo l’attivazione delle operazioni di ricerca e soccorso. Le condizioni operative risultano particolarmente impegnative a causa del buio, delle basse temperature e della presenza di neve e ghiaccio sull’area interessata. L’intervento è tuttora in corso.