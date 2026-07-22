A Santa Teresa il Muro delle bambole

Il 25 luglio Jo Squillo presenterà l'iniziativa contro la violenza di genere
Un futuro di rispetto e libertà per dire no alla violenza. E’ quel che vuole costruire la rete che il 25 luglio si riunirà a Santa Teresa di Riva intorno al Muro delle bambole, iniziativa contro la violenza di genere.
Alle 17.30 a villa Crisafulli-Ragno il sindaco Danilo Lo Giudice aprirà l’incontro dando la parola a Cettina La Torre, presidente del centro d’ascolto Al tuo fianco, alla rettrice Giovanna Spatari ed a Jo Squillo, ideatrice dell’iniziativa: un muro di bambole per dare voce a chi non ha più voce, per non dimenticare le vittime delle violenze.