Acqualadrone, “quando avverrà la pulizia della spiaggia?” VIDEO

Il video di un cittadino. "Come si fa ad andare a mare in queste condizioni?". In questi giorni Messina Servizi ha annunciato il piano d'interventi
MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In video la spiaggia di Acqualadrone. Domando agli ammministratori: se un bambino vuole farsi un bagno come deve fare? E se una signora in stato interessante vuole fare un bagno, cosa deve fare? Quando avverrà la pulizia della spiaggia?”.
In questi giorni Messina Servizi ha annunciato il piano d’interventi nelle spiagge.