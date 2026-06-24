 Acqualadrone, "quando avverrà la pulizia della spiaggia?" VIDEO

Acqualadrone, “quando avverrà la pulizia della spiaggia?” VIDEO

Segnalazione WhatsApp

Acqualadrone, “quando avverrà la pulizia della spiaggia?” VIDEO

mercoledì 24 Giugno 2026 - 14:53

Il video di un cittadino. "Come si fa ad andare a mare in queste condizioni?". In questi giorni Messina Servizi ha annunciato il piano d'interventi

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In video la spiaggia di Acqualadrone. Domando agli ammministratori: se un bambino vuole farsi un bagno come deve fare? E se una signora in stato interessante vuole fare un bagno, cosa deve fare? Quando avverrà la pulizia della spiaggia?”.

In questi giorni Messina Servizi ha annunciato il piano d’interventi nelle spiagge.

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