 Capo Peloro. "Barche e cime a mare, pericoli per i bagnanti"

Capo Peloro. “Barche e cime a mare, pericoli per i bagnanti”

Segnalazione WhatsApp

Capo Peloro. “Barche e cime a mare, pericoli per i bagnanti”

mercoledì 24 Giugno 2026 - 15:07

La segnalazione di un cittadino messinese, che invoca il rispetto delle ordinanze

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Siamo alle solite. Barche e cime  (corde utilizzate a bordo delle imbarcazioni, n.d.r.) a mare a Capo Peloro. I bagnanti dove devono farsi il bagno? Nel pantano? Se si fa male un bambino o un anziano, con le cime, chi paga? L’ordinanza quando la fate rispettare? Alla fine della stagione balneare?  Sindaco e Capitaneria di porto, venite a controllare. Mi riferisco a una spiaggetta frequentata da molti bambini.  A voi la risposta, amministratori di Messina che vi fate vedere solo per le elezioni. Ricordiamoci che siamo Bandiera Blu”.

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