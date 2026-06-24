Capo Peloro. “Barche e cime a mare, pericoli per i bagnanti”

La segnalazione di un cittadino messinese, che invoca il rispetto delle ordinanze

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Siamo alle solite. Barche e cime (corde utilizzate a bordo delle imbarcazioni, n.d.r.) a mare a Capo Peloro. I bagnanti dove devono farsi il bagno? Nel pantano? Se si fa male un bambino o un anziano, con le cime, chi paga? L’ordinanza quando la fate rispettare? Alla fine della stagione balneare? Sindaco e Capitaneria di porto, venite a controllare. Mi riferisco a una spiaggetta frequentata da molti bambini. A voi la risposta, amministratori di Messina che vi fate vedere solo per le elezioni. Ricordiamoci che siamo Bandiera Blu”.