A Sant’Alessio Siculo la prova del campionato italiano di marcia

A fine marzo la seconda prova valida per assegnare i tricolori individuali. All'Atletica Savoca i complimenti delle istituzioni per aver portato in Sicilia l'appuntamento nazionale

SANT’ALESSIO SICULO – Il ridente comune jonico cittadina jonica si colorerà in primavera di verde, bianco e rosso. Sant’Alessio Siculo ospiterà, infatti, domenica 30 marzo la seconda prova del Campionato Italiano di società di marcia, valida per l’assegnazione dei titoli Tricolori individuali di: 20 km Sen./Pro. M/F. La gara femminile assegnerà il “Trofeo Annarita Sidoti”; 20 km Jun. M/F; 10 km Allievi M/F. A questo si aggiunge il “Trofeo Nazionale Cadetti/e”: 1ª Prova (strada) 6 Km Cadetti e 4 Km Cadette; e il C.D.S. Master: 1ª Prova 10 Km M/F.

La presentazione ufficiale

L’aula consiliare del Comune di Sant’Alessio Siculo ha fatto da ideale cornice alla presentazione della 2ª prova del Campionato Italiano di società di marcia, organizzata dall’Atletica Savoca e valida per l’assegnazione di diversi titoli Tricolori individuali, in calendario il prossimo 30 marzo nella ridente cittadina jonica. Presenti all’incontro con la stampa: l’onorevole regionale Elvira Amata, il sindaco di Sant’Alessio Siculo Domenico Aliberti, il presidente del consiglio comunale Natale Ferlito, l’assessore allo Sport Roberta Rigano, la consigliere Elisabetta Longo, Carlo Lo Schiavo, Nino Muscolino, tedoforo alle Olimpiadi di Roma del 1960, e naturalmente Manuela Trimarchi e Antonello Aliberti, rispettivamente presidente e tecnico dell’Atletica Savoca.

“Mi complimento con l’Atletica Savoca per le eccellenti capacità dimostrate nel corso degli anni e con il Comune di Sant’Alessio Siculo per essersi fatto trovare pronto ad accogliere questa importante manifestazione – ha dichiarato Amata -. Non sarà soltanto una competizione, ma un’opportunità unica per vedere all’opera i migliori marciatori italiani, maschili e femminili, che si sfideranno per i titoli nazionali. Rappresenta, inoltre, il perfetto connubio tra turismo e sport, promuovendo la riviera e l’intero Comprensorio. Arriveranno, infatti, visitatori da ogni parte d’Italia, contribuendo a valorizzare il territorio, la cultura e le tradizioni eno-gastronomiche. Il ritorno di immagine è assicurato”.

“L’Atletica Savoca ha fatto il massimo per portare questo prestigioso appuntamento a Sant’Alessio Siculo – ha commentato il sindaco Aliberti -. La marcia ha onorato sempre l’Italia, conquistando tante medaglie a Olimpiadi, Mondiali ed Europei ed è un orgoglio per noi ospitare una tappa Tricolore. In più potremo esaltare la bellezza del territorio e le sue caratteristiche agli occhi di atleti, tecnici ed accompagnatori, che risiederanno, in quei giorni, presso le strutture ricettive locali”. Sulla stessa lunghezza d’onda gli interventi di Ferlito, Rigano, Longo e Lo Schiavo. Trimarchi ed Aliberti hanno ringraziato vivamente sia l’onorevole Amata che l’Amministrazione comunale di Sant’Alessio Siculo, annunciando che l’evento sportivo godrà della partecipazione di diversi azzurri della Nazionale e sarà impreziosito ulteriormente da iniziative collaterali, compreso un convegno specialistico. Particolarmente apprezzato è stato, infine, il saluto video di Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, che ha sottolineato la bontà del lavoro portato avanti dall’Atletica Savoca e della sua lodevole resilienza nell’affrontare le difficoltà che ha incontrato.