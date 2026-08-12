 Vasco Rossi non sarà a Taormina per ricevere il premio alla carriera

Vasco Rossi non sarà a Taormina per ricevere il premio alla carriera

Marco Olivieri

Vasco Rossi non sarà a Taormina per ricevere il premio alla carriera

mercoledì 12 Agosto 2026 - 18:30

Il rocker si dice onorato: "Le vie del centro storico saranno attraversate dai miei versi. Ma purtroppo il 19 non potrò ritirare il Taormina Legend Award"

L’annuncio era avvenuto nel mese di giugno. Vasco Rossi riceverà il Taormina Legend Award, alla sua prima edizione, al teatro antico, come premio alla carriera. Ad annunciarlo il rocker con Valeria Brancato (nella foto in basso), presidente della Fondazione Taormina, che ha portato la lettera del Comune e della realtà culturale che presiede. E Vasco aveva dato appuntamento al teatro antico il 19 settembre. Tuttavia, oggi sui social il rocker emiliano annuncia: “Sono molto felice e onorato di ricevere il Taormina Legend Award, il riconoscimento alla carriera che quest’anno viene assegnato per la prima volta. Il 19 settembre, nella splendida cornice del Teatro Antico, si terrà la prima edizione dei Taormina Music Awards. Purtroppo non potrò essere presente di persona. Ma in quale modo ci sarò. Come, ancora non lo so. Devo escogiare qualcosa”.

Vasco a Taormina, annuncio su Instagram

“Un premio 25 anni dopo la mia esibizione al teatro antico di Taormina per il Festivalbar”

Continua Vasco: “Mi ha particolarmente colpito la motivazione: le mie canzoni, dopo tanti anni, non appartengono più soltanto a me, ma sono diventate parte della vita e della storia di intere generazioni.
E questa è forse la soddisfazione più grande che possa avere uno che scrive canzoni. C’è poi una coincidenza speciale: quest’anno ricorrono 25 anni dalla mia esibizione al Teatro Antico di Taormina per il Festivalbar, rimasta nel cuore e nella memoria della città. E Taormina ha deciso di fare una cosa bellissima: dal 1° settembre le vie del centro storico saranno attraversate dai versi delle mie canzoni, creando un percorso dedicato alla mia musica. In pratica… mi sparpagliano per Taormina. Grazie a Taormina per questo affetto, per questo riconoscimento e soprattutto per aver scelto di celebrare le mie canzoni. Perché alla fine sono sempre loro che vanno in giro al posto mio”.


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