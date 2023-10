Abbonamenti Atm gratuiti per gli studenti delle scuole in sedi distaccate temporanee - Tempostretto

Ecco come fare domanda

L’Amministrazione comunale, al fine di agevolare gli studenti interessati allo spostamento in sedi temporanee a causa di interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole di appartenenza, rende noto che, pur non essendo residenti nella sede temporanea, possono usufruire dell’abbonamento gratuito per il trasporto pubblico locale sui mezzi Atm.

L’argomento è stato, nei giorni scorsi, trattato in sede di riunione della I Commissione consiliare, a seguito della segnalazione del consigliere comunale Giuseppe Schepis, il quale ha ritenuto opportuno dovere garantire il diritto all’abbonamento gratuito, anche per gli alunni che dovranno recarsi in un quartiere diverso da quello di residenza. Si ricorda che l’abbonamento avrà validità per tutto il periodo scolastico, senza limitazione di giorni e orari.

È possibile scaricare il modulo a questo indirizzo. L’istanza di rilascio abbonamento Atm dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente (uno dei genitori o da chi esercita la potestà) e dovrà essere inoltrata (esclusivamente) al seguente indirizzo di posta elettronica: istruzione@comune.messina.it

Le domande saranno esaminate dagli uffici comunali competenti che provvederanno, dopo le opportune verifiche, ad inviare gli abbonamenti agli Istituti scolastici di appartenenza, affinché provvedano a consegnarli agli interessati.

Coloro i quali sono impossibilitati ad accedere alla piattaforma telematica potranno presentare istanza, previo appuntamento, recandosi negli uffici siti al quinto piano del Palacultura. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri 090/7723433-3441 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 – martedì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30; o inviare una e-mail all’indirizzo istruzione@comune.messina.it)