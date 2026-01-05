Befane in Piazza Duomo e Corteo dei Re Magi per il Giorno dell’Epifania

Il 6 gennaio Piazza Duomo si anima con la Befana in Flash Mob e il tradizionale Corteo dei Re Magi

MESSINA – Nell’ambito del programma di eventi natalizi promosso dall’amministrazione comunale, il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, Piazza Duomo si trasformerà in un palcoscenico di tradizione e spettacolo, con due eventi speciali che celebrano la Befana e l’arrivo dei Re Magi.

Alle ore 11.30, per la prima volta, la città accoglierà la Befana con un Flash Mob curato dalla Compagnia On Stage, diretta da Paride Acacia e Sarah Lanza. Un gruppo di Befane, accompagnate da musiche festose, farà il suo ingresso in Piazza Duomo, regalando ai presenti un’esibizione coinvolgente. Alle 12.15, al termine del carosello del Campanile, avrà inizio il Corteo dei Re Magi, giunto alla sua III Edizione. L’evento, organizzato dall’Associazione Tercio Viejo de Sicilia, in collaborazione con la Basilica Cattedrale, il Gruppo Storico di Mili e l’Associazione Cocchieri e Groom di Messina, vedrà Gaspare, Melchiorre e Baldassare, accompagnati da pastori e zampognari, attraversare la città.

Il corteo partirà da Piazza Unione Europea, percorrerà via Garibaldi e Largo San Giacomo, fino ad arrivare davanti alla Cattedrale e infine in Piazza Immacolata di Marmo, dove i tre Magi deporranno i doni alla Natività, allestita in Galleria Inps grazie al contributo degli studenti dell’indirizzo Grafico-Multimediale del Liceo Seguenza.