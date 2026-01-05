Davis dopo la sconfitta: “Fa male, chiediamo scusa ai tifosi”

Dopo il 4-0 subito in casa dell'Athletic Club Palermo il presidente ha preso la parola: "Nessuna giustificazione, prestazione inaccettabile"

MESSINA – Il presidente dell’Acr Messina Justin Davis subito dopo la partita persa 4-0 in casa dell’Athletic Club Palermo affida alle proprie storie social il seguente messaggio: “Una sconfitta che fa male. Nessuna giustificazione. Chiediamo scusa ai nostri tifosi per questa prestazione inaccettabile”.

Subito dopo aggiunge: “La società è al lavoro per dare risposte concrete sul campo. Forza Messina”. Queste ultime frasi lasciano intendere che si sta lavorando sul mercato e si è a lavoro per rinforzare la squadra.

Romano: “Dobbiamo fare mea culpa”

Le parole del mister Giuseppe Romano in conferenza stampa post match: “Noi dobbiamo fare un mea culpa per come abbiamo approcciato la partita e per il risultato finale che è mortificante. È difficile spiegare, nel girone d’andata eravamo la miglior difesa e prendere quattro gol così fa male. Non mi aspettavo una debacle così eclatante, può capitare la giornata storta, è capitata stavolta a noi”.

Tornando in particolare al match e all’atteggiamento della squadra ha aggiunto: “Questa sconfitta può essere solamente salutare, rimbocchiamoci le mani torniamo coi piedi per terra e umili. Non siamo una squadra tecnica e di qualità, i punti li abbiamo conquistati con voglia, fame e compattezza. Oggi eravamo sfilacciati, sbagliavamo tanti passaggi e lasciavamo spazi, buchi e opportunità agli avversari che erano ben attrezzati, noi ci abbiamo messo tanto del nostro. Sia una buona occasione per capire che siamo una squadra da battaglia”.

