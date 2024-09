Abbonamenti Move Me. Boom di richieste e di... inconvenienti

Per alcuni la procedura è andata a buon fine, altri lamentano di aver pagato senza ricevere nulla

La piattaforma ha aperto a mezzanotte e uno e tanti cittadini si sono fiondati sul sito di Atm. Tornano gli abbonamenti annuali ultra scontati di Atm, stavolta al costo di 50 euro. Non sono i 20 euro della tornata precedente ma è comunque un prezzo molto basso che ha indotto tanti messinesi alla corsa ad abbonarsi.

Non sono mancati, però, gli inconvenienti e tanti nostri lettori si sono sfogati sulla nostra pagina Facebook. “Ho riprovato più volte e inserendo l’email non arriva il codice quindi non si può procedere” – scrive un cittadino. E altri: “Dopo 45 minuti ancora non ho ricevuto il codice”; “Ho concluso l’operazione per l’abbonamento ma ancora non me l’hanno attivato”; “Sulla carta risulta il movimento di 50 euro ma ancora non mi è arrivato il codice QR”; “Si sono presi i soldi però dell’abbonamento attivo nessuna traccia. Addirittura non arriva più il codice per rientrare nella piattaforma”; “Nella piattaforma entro automaticamente però mi dà abbonamento in fase di elaborazione, ho ricevuto anche email di pagamento”; “Pagato abbonamento alle 00:01, non risulta nella mia pagina abbonamenti, non è arrivato nessun codice QR e nessuna conferma per mail. Da stamattina non arriva neanche la conferma per entrare nella pagina”; “Tutto bloccato, aspetto il codice per entrare da 22 minuti”; “Soldi prelevati ma nessuna traccia dell’abbonamento”; “Ci svegliamo a mezzanotte per essere sicuri di aggiudicarci l’abbonamento, il sistema va in tilt e noi inebetiti che aspettiamo di fare l’operazione, soldi prelevati ma nessuna ricevuta”. Tanti altri commenti sullo stesso tenore.

Lamentele anche nella sede di via La Farina. “Mi trovo all’Atm con un centinaio di persone che hanno pagato online ma l’abbonamento non è attivo” – scrive un altro nostro lettore.

C’è invece chi è riuscito a portare la pratica a buon fine. “Posso credere che solo io ci sono riuscito in 43 secondi netti?” – scrive un altro cittadino. “Anche io in un minuto, tutto fatto – aggiunge un altro -. L’abbonamento sarà attivo quando sarà validato sull’autobus, com’è successo prima”.