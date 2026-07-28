Acqua a Messina, oggi lavori urgenti in zona nord. Servizio sostitutivo con autobotti

Operazioni sulla Strada Panoramica dello Stretto
MESSINA – Aggiornamento Amam: lavori urgenti oggi a Messina nord. Oggi saranno eseguiti lavori di adeguamento del collettore di 300 mm di diametro, che corre lungo la Strada Panoramica, di adduzione principale ai serbatoi della zona nord e di alcuni villaggi collinari. L’intervento, concordato con l’amministrazione comunale, verrà effettuato alla fine delle ore di distribuzione idrica e vedrà il supporto dell’intero gruppo pubblico locale, per sopperire la carenza infrastrutturale atavica della rete nella zona nord della città e nei villaggi.
La durata dell’intervento è stimata in circa 90 minuti. La tipologia è affine a quelli già effettuati da Amam lo scorso 10 luglio, nell’ambito del piano di monitoraggio e adeguamento dell’asse di adduzione collocato lungo la Strada Panoramica. Seguiranno ulteriori monitoraggi e lavori, mirati a colmare il deficit infrastrutturale che penalizza l’erogazione dell’acqua attraverso la rete in un’area che, soprattutto nel periodo estivo, fa registrare aumenti esponenziali di presenze.
E’ quanto i vertici di Amam e il sindaco di Messina hanno appena deciso, ad esito di un tavolo tecnico nel corso del quale, oltre ai dettagli sulle problematiche riscontrate nell’ambito del monitoraggio compiuto sin qui dalla società controllata da Palazzo Zanca e alle tipologie di lavori e ai tempi di esecuzione dell’intervento odierno, sono state affrontate tutte le possibilità di potenziamento delle misure a supporto della popolazione e soprattutto del servizio di Pronto intervento, che vedrà l’immissione di personale idoneo alla guida di tutte le autobotti in forza al gestore del servizio idrico integrato, attraverso la messa in disponibilità di autisti da parte delle società del gruppo pubblico locale guidato dal Comune di Messina.
“Abbiamo chiaro il deficit infrastrutturale che penalizza il sistema idrico nella zona nord cittadina – affermano i vertici di Amam – e per questo agiamo sinergicamente sia in prospettiva, con un parco progetti che mira al massimo efficientamento di reti e impianti, sia garantendo intanto l’immediata operatività tecnica sulle reti esistenti, il supporto agli utenti per l’approvvigionamento sostitutivo con le autobotti e la diffusione dei punti di distribuzione idrica h24 disponibili ai cittadini sull’intero territorio”.
I tecnici lavoreranno per ridurre al minimo anche oggi i tempi di intervento e limitare il più possibile ogni eventuale disagio momentaneo per il quale, comunque, si fa sempre invito a chiunque avesse necessità, di far richiesta di assistenza, informazione, approvvigionamento sostitutivo al Pronto intervento di Amam, al recapito telefonico 090.3687711 attivo, h 24 e 7 giorni su 7.
il traguardo dell’acqua h24? forse prima o poi ce la faremo ma non credo proprio che succederà nei prossimi 5 anni….. già non si è raggiunto con il primo mandato, nel quale programma questo obiettivo era inserito…. se ancora c’è una disparità abissale solo per quanto riguarda la durata dell’erogazione giornaliera nelle varie zone…..figuriamoci quanto tempo ancora ci vorrà…..
Fornire acqua con autobotti sembra una normale gestione della emergenza ormai continua
Si sa ed è noto che le frazioni tirreniche hanno un boom di affluenza dovuta alle seconde case ma questo avviene dal 1980 ed il fenomeno è ben noto e sicuramente non è una eccezione ma una costante
Che ogni anno ci sia sempre la stessa storia e’ un’aggravante perché dimostra che non si pianifica in funzione di una certezza su un servizio così critico come l’acqua in estate
L’unica cosa che si pianifica a puntino è la strategia politica sulla quale si perde molto tempo a pensare come poter arrivare al vertice
I risultati ed i fatti evidenti dicono questo… le opinioni sono sempre possibili ma spesso influenzate dalle proprie faziosità
Ma quindi acqua h24 la avremo tipo nel 8202 o nel 2038 ? Perché nel 2028 sembra un po’ difficile.
Ah, ma poi come funziona? Tipo calendario Maya, per la fine del mondo? Danno una data, quando arriva la spostano in avanti ? È dal 2018 che spostano la data ! 😂
Ho richiesto una autobotte alla pre 7’30 sono le 17.00ancora non si vede nessuno nonostante i solleciti e le rassicurazioni