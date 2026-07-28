“Abbiamo acquisito i filmati”: la mini-discarica cresce, spunta il cartello per ammonire gli incivili

Succede in via Felice Bisazza, non distante dalla sede di Messina Social City. Tra i rifiuti anche una coperta "itinerante"

MESSINA – Messina è alle prese con una serie di discariche, alcune piccole e altre un po’ più grandi, che spuntano nei pressi dei cestini, ma non solo. Dopo le tante segnalazioni dei messinesi, la denuncia del sindaco Federico Basile su quanto accaduto a pochi passi da Palazzo Zanca e quella di Tempostretto sul cumulo di rifiuti a Mortelle, diversi cittadini hanno riscontrato e segnalato la presenza di una mini-discarica “in crescita”, in via Felice Bisazza.

La mini-discarica in via Felice Bisazza: c’è anche una coperta

A nemmeno 50 metri dalla sede di Messina Social City, infatti, qualcuno ha cominciato ad abbandonare sacchi e buste di immondizia tutte intorno a uno degli alberelli che costeggiano la strada. Con il passare del tempo le buste sono aumentate. Ed è stata gettata anche una coperta, precedentemente abbandonata sul marciapiede dall’altra parte della stessa via. Una situazione che rischia di peggiorare.

Spunta il cartello

In mattinata, intanto, è stato affiso un cartello (senza alcun logo di enti o altro), che ammonisce chiunque dall’abbandonare i rifiuti. C’è scritto che “sono stati acquisiti i filmati di videosorveglianza” che saranno trasmessi agli organi competenti. E che quindi chi ha gettato i rifiuti sarà identificato e sanzionato secondo le normative vigenti. Al netto della multa, resta il problema dell’inciviltà. Quella di chi continua a bypassare la raccolta differenziata, inquinando le strade con l’abbandono indiscriminato di rifiuti, resta una piaga che Messina non riesce a debellare del tutto.