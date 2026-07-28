 "Abbiamo acquisito i filmati": la mini-discarica cresce, spunta il cartello per ammonire gli incivili

“Abbiamo acquisito i filmati”: la mini-discarica cresce, spunta il cartello per ammonire gli incivili

Giuseppe Fontana

“Abbiamo acquisito i filmati”: la mini-discarica cresce, spunta il cartello per ammonire gli incivili

martedì 28 Luglio 2026 - 12:30

Succede in via Felice Bisazza, non distante dalla sede di Messina Social City. Tra i rifiuti anche una coperta "itinerante"

MESSINA – Messina è alle prese con una serie di discariche, alcune piccole e altre un po’ più grandi, che spuntano nei pressi dei cestini, ma non solo. Dopo le tante segnalazioni dei messinesi, la denuncia del sindaco Federico Basile su quanto accaduto a pochi passi da Palazzo Zanca e quella di Tempostretto sul cumulo di rifiuti a Mortelle, diversi cittadini hanno riscontrato e segnalato la presenza di una mini-discarica “in crescita”, in via Felice Bisazza.

La mini-discarica in via Felice Bisazza: c’è anche una coperta

A nemmeno 50 metri dalla sede di Messina Social City, infatti, qualcuno ha cominciato ad abbandonare sacchi e buste di immondizia tutte intorno a uno degli alberelli che costeggiano la strada. Con il passare del tempo le buste sono aumentate. Ed è stata gettata anche una coperta, precedentemente abbandonata sul marciapiede dall’altra parte della stessa via. Una situazione che rischia di peggiorare.

Spunta il cartello

In mattinata, intanto, è stato affiso un cartello (senza alcun logo di enti o altro), che ammonisce chiunque dall’abbandonare i rifiuti. C’è scritto che “sono stati acquisiti i filmati di videosorveglianza” che saranno trasmessi agli organi competenti. E che quindi chi ha gettato i rifiuti sarà identificato e sanzionato secondo le normative vigenti. Al netto della multa, resta il problema dell’inciviltà. Quella di chi continua a bypassare la raccolta differenziata, inquinando le strade con l’abbandono indiscriminato di rifiuti, resta una piaga che Messina non riesce a debellare del tutto.

3 commenti

  1. Gielli 28 Luglio 2026 14:09

    Messina è sommersa dai rifiuti, ci sono discariche ovunque, dai colli a tutti i torrenti cittadini ma questo non è importante quello che conta è che la differenziata sta al 60%

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  2. Arcistufo2.0 28 Luglio 2026 16:22

    50 m?

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  3. Giuseppe C. 28 Luglio 2026 16:53

    Sono almeno sei anni che segnalo le mini discariche in via Carrubbara (discesa da Messina due accanto il Piemonte) non sono stati in grado di mettere neanche una foto trappola. È veramente inaccettabile.

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