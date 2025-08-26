 Acqua giallastra a S. Lucia sopra Contesse, "Amam verifichi la potabilità"

martedì 26 Agosto 2025 - 10:57

L'intervento del consigliere Gioveni e del vicepresidente della II Circoscrizione Danzi

MESSINA – Acqua giallastra è fuoriuscita dai rubinetti delle abitazioni del Piano di Zona di Santa Lucia sopra Contesse. Lo segnalano, dopo aver ricevuto documentazione fotografica dell’accaduto, il consigliere comunale Libero Gioveni e il vicepresidente della 2^ Circoscrizione Giovanni Danzi, entrambi di Fratelli d’Italia. I due chiederanno ad Amam la verifica della potabilità.

“Oggi stesso in quarta Commissione consiliare – spiega Gioveni – ospiteremo i vertici Amam e, anche per conto del collega Danzi, chiederò spiegazioni”. “Le segnalazioni – proseguono i due esponenti di FdI – provengono soprattutto da via delle viole, via delle rose e via dei ciclamini. Qualche residente addirittura per mitigare il disagio e quindi il rischio, si è dovuto fare installare a proprie spese dei filtri che in qualche modo riescono a rendere l’acqua più limpida e salubre”.

“Naturalmente – precisano Gioveni e Danzi – la nostra non vuole rappresentare né una sentenza né una condanna contro Amam, ma una formale richiesta di verifica della potabilità dell’acqua per tutto il Piano di Zona di Santa Lucia e dintorni al fine di rassicurare i residenti per un utilizzo sicuro del prezioso liquido”.

