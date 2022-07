Acquisti online: l'importanza dei siti di recensioni per evitare fregature - Tempostretto

Le recensioni che troviamo on-line sono pienamente affidabili e reali?

Il radicale cambiamento delle abitudini di acquisto e di consumo lo dobbiamo certamente alla diffusione di Internet. Questo dato è ormai evidente a tutti, così come è dimostrato da numerose statistiche che hanno visto in questi ultimi 3 mesi, oltre 30 milioni di persone rivolgersi al web. On-line abbiamo la possibilità di acquistare merce di ogni tipo, confrontare prezzi e comparare qualsiasi genere di prodotto e servizi. Molto spesso, infatti, il percorso compiuto dall’utente che acquista da un e-commerce prevede diverse fasi prima di giungere alla conclusione. Per esempio, è molto raro che le persone acquistino qualcosa on-line senza prima aver letto una recensione o l’opinione di chi ha già comprato quel prodotto o su quel sito web. La maggior parte degli acquirenti si informa sui motori di ricerca e sui social network, raccoglie più informazioni possibili su un determinato prodotto, verificando anche l’affidabilità del servizio e la sicurezza di compiere acquisti su un determinato sito.

A riprova di ciò, in una ricerca condotta da Topnegozi, portale specializzato nell’offrire codici sconto e recensioni per gli acquisti on-line, la maggioranza degli utenti ha dichiarato che la presenza di più recensioni negative relative a un e-commerce li ha convinti a non acquistare su quel determinato sito.

La domanda che molti però si pongono è: le recensioni che troviamo on-line sono pienamente affidabili e reali? Per chiarirti le idee e far sì che tu possa leggere soltanto opinioni veritiere, abbiamo deciso di indicare quali portali visitare per velocizzare il processo di ricerca on-line che ci troviamo a compiere prima di completare un ordine.

I portali di recensioni sono davvero affidabili?

Con l’obiettivo di evitare acquisti avventati o rischiosi per gli utenti, alla larga diffusione del commercio elettronico è seguita la nascita di portali specializzati nella raccolta di recensioni e opinioni, sulla qualità dei prodotti, l’affidabilità dei servizi resi e il rispetto delle condizioni commerciali promesse.

L’utilizzo di questi siti web è largamente affermato dagli stessi consumatori, che li visitano regolarmente prima di concludere una transazione online. Purtroppo, però, l’ampia diffusione dello strumento “recensione” ha aperto alla possibilità di imbattersi anche in commenti od opinioni non verificabili né tantomeno reali. Questo per una semplice ragione: anche le aziende (o i gestori di e-commerce) hanno compreso l’importanza dei feedback positivi o negativi lasciati dagli utenti. Tutto ciò si è tradotto in una serie di interventi ai limiti del lecito, dove gli stessi rivenditori costruivano una rete di recensioni positive verso sé stessi o, al contrario, di feedback molto negativi nei confronti dei propri concorrenti.

A tal proposito, per alcuni portali che raccolgono recensioni si è reso indispensabile l’adozione di misure di sicurezza volta a garantire la qualità, nonché l’autenticità, dei commenti e dei feedback lasciati sul proprio sito. Per aiutarvi a trovare recensioni valide e fondate davvero sui prodotti o sui servizi ricevuti, abbiamo selezionato alcuni siti web tra i più affidabili.

Tra quelli che abbiamo trovato più affidabili nei feedback lasciati dagli utenti ci sono sicuramente, Topnegozi, Trustpilot e RecensioneItalia.

In questi tre portali, le recensioni vengono rilasciate solamente da utenti registrati i quali sono invitati a scrivere una recensione dettagliata con punti di forza e di debolezza del negozio per dare agli utenti una panoramica completa. Inoltre, bisogna inserire informazioni che riguardano la bontà del servizio clienti e la qualità delle spedizioni. Nel caso in cui si lascino recensioni negative il portale impiega alcuni giorni per approvare la recensione, in quanto è loro premura contattare il commerciante per verificare la documentazione e dare modo a quest’ultimo di risolvere la controversia. Non solo, il sistema verifica anche la provenienza delle recensioni: se più recensioni provengono da uno stesso identificativo web (indirizzo IP), il sistema avverte il potenziale utente come uno spammer e attiva in automatico un filtro per evitare che vi siano feedback lasciati deliberatamente da chi vuole influenzare in positivo o in negativo la valutazione di un negozio.

Migliori negozi con recensioni positive

Le recensioni negozio, sono organizzate per i migliori brand, e-commerce, marketplace e servizi digitali. Visitando la pagina dedicata ad ogni venditore dove desideri acquistare potrai farti velocemente un’idea dell’azienda, leggere le recensioni scritte dagli utenti (che vengono aggiornate in tempo reale) e visualizzare il punteggio di qualità. Un brand affidabile avrà quindi una recensione con un punteggio eccellente ovvero con un minimo di 4 stelle. Per fare un esempio, tra i negozi che hanno ottenuto punteggi alti e buone recensioni troviamo Amazon, Zalando, H&M, Stradivarius, Mediaworld e Sephora.

Per concludere, prima di ogni acquisto ti suggeriamo di fare una visita a questi portali e leggere cosa ne pensano gli utenti che hanno già fatto spese prima di te su questi siti! Potrai inoltre approfondire l’argomento, leggendo quest’altro articolo: acquisti online, i 5 consigli della Polizia Postale per evitare truffe.