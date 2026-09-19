 Addio a Sandro Mazzola, quelle due estati nel Messinese

Addio a Sandro Mazzola, quelle due estati nel Messinese

Alessandra Serio

Addio a Sandro Mazzola, quelle due estati nel Messinese

sabato 19 Settembre 2026 - 09:44

Tra il 1977 e il '78 il calciatore soggiornò a lungo nel pattese, dove uno stadio è intitolato al padre Valentino

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Sandro Mazzola, storica bandiera dell’Inter. Il calciatore aveva col messinese un rapporto speciale. Tra il 1977 e il 1978 trascorse diversi giorni sui Nebrodi, tra Montalbano e il pattese, partecipando a diversi eventi, entusiasmando tutti i tifosi locali.

L’estate del 1978, Mazzola a Montalbano e Patti

Nell’agosto ’78 Mazzola fu la star del torneo di calcio tra squadre del circondario organizzato a Montalbano Elicona in occasione delle feste patronali. Ne racconta Telepattionline in un articolo di 2 anni fa, dal quale sono desunti foto e materiali. Il 25 agosto, in occasione della Montalbano-Pattese finita 0 a 6, Mazzola vestì la maglia e scese in campo.

Lo stadio di Raccuja intitolato al padre

Quella estate trascorse un mese intero in una villetta di Patti Marina insieme alla famiglia, dove già aveva soggiornato l’estate precedente in occasione dell’inaugurazione, a Raccuja, dello stadio che prese il nome del padre Valentino, indimenticato asso del Grande Torino scomparso nella tragedia di Superga.

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