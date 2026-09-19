Futura Volley Santa Teresa, parla coach Prestipino: “Obiettivo salvezza, le ragazze sono sul pezzo”

La formazione jonica dopo la promozione nella categoria superiore ha deciso di ripartire dalle protagonisti dello scorso anno

SANTA TERESA – La Futura Volley Santa Teresa dopo un combattivo campionato di Serie C nella passata stagione, terminato con la promozione in B2 ai playoff ha deciso di ripartire con lo stesso allenatore, Alessandro Prestipino, e confermando buona parte delle ragazze che sono state protagoniste. Così il coach Prestipino: “Siamo stati due o tre giorni a riposo per goderci la vittoria, poi siamo ripartiti. La prima cosa è stata parlare con le ragazze della stagione precedente per capire chi volesse rimanere. L’ossatura è quella dello scorso anno. Successivamente abbiamo valutato cosa ci mancasse e siamo intervenuti con alcuni nuovi innesti”.

Sul nuovo campionato l’allenatore spiega: “Il nostro obiettivo è una salvezza tranquilla. Bisogna lavorare, essere lucidi e lungimiranti. Sarà un campionato complicato e lungo, con 26 partite e diverse squadre costruite per provare a fare il salto di categoria. È normale che ci siano squadre più attrezzate di noi per fare il salto di categoria, ma noi non ci tireremo indietro davanti a nessun obiettivo o risultato. Bisogna però volare bassi. Abbiamo una squadra abbastanza giovane e dobbiamo capire come approcceremo un campionato nuovo”.

Guardando al futuro Prestipino aggiunge: “Parlo di una salvezza tranquilla da raggiungere il prima possibile. Più avanti vedremo. La piazza è sempre stata abituata a campionati di vertice e categorie superiori, ma noi siamo ripartiti soltanto lo scorso anno. Secondo me è meglio fare le cose piano, con la giusta programmazione. Poi saranno i risultati e tante altre situazioni a dirci dove potremo arrivare”.

Sulla fase di preparazione attuale conclude: “Secondo me, abbiamo tutte le basi per poter fare bene. Nessuna si sta tirando indietro, né nel lavoro fisico né in quello tecnico-tattico. La squadra mi sembra già abbastanza amalgamata, anche se è ancora presto per dirlo. I nuovi acquisti si stanno inserendo bene. Adesso siamo molto pesanti perché abbiamo intensificato il lavoro fisico e quello con i pesi. Però siamo sulla buona strada. Le ragazze sono presenti, sul pezzo e stanno spingendo tanto durante gli allenamenti”.