Settimana Europea della Mobilità a Messina: oggi e domani bus gratis

Il programma delle iniziative in città

Entra nel vivo la Settimana Europea della Mobilità 2026 a Messina. Dopo i primi appuntamenti dei giorni scorsi, il calendario promosso dal Comune e da Atm propone una serie di attività rivolte alla cittadinanza per incentrare l’attenzione sui temi della sostenibilità e del trasporto pubblico.

Sabato tra educazione stradale e mezzi pubblici gratuiti

Oggi, alle 10, a Piazza Casa Pia, l’iniziativa intitolata “La strada non è una pista”, un momento interamente dedicato ai bambini per promuovere l’educazione stradale. Per l’intera giornata di sabato sono previsti il servizio di bus gratis per tutta la città e la gratuità del servizio di condivisione delle biciclette (bike sharing).

Domenica la pedalata urbana in centro

Domenica 20 settembre l’appuntamento è fissato per le 9:30 a Piazza Duomo, punto di partenza e di arrivo della pedalata urbana organizzata in collaborazione con la Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). Anche per l’intera giornata di domenica il servizio di trasporto pubblico locale su bus e il servizio di condivisione delle biciclette saranno completamente gratuiti per la cittadinanza.

Abbonamenti MoveMe e formazione per gli studenti

I messaggi legati alla mobilità sostenibile proseguono la prossima settimana. Lunedì 21 settembre prende il via la nuova campagna abbonamenti MoveMe 2026. Martedì 22 settembre, infine, a partire dalle 10 è in programma la visita agli impianti di Atm da parte degli studenti del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina, che parteciperanno a un laboratorio di approfondimento focalizzato sulla transizione energetica.