Aggredisce e ruba soldi a due ragazzi, 17enne fermato dalla Polizia - Tempostretto

Due gli episodi, verificatisi a poche ore di distanza l'uno dall'altro a Villa Dante

MESSINA – Un giovane di 17 anni di nazionalità egiziana, è statofermato dalla Polizia, su disposizione del Tribunale per i minorenni di Messina. Il ragazzo, secondo quanto emerso dal lavoro dei poliziotti delle volanti della Questura, in due distinte occasioni avrebbe rubato con violenza soldi a due minori a Villa Dante. I fatti risalgono allo scorso gennaio, a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Nel primo caso un minore che si era rifiutato di consegnare il denaro è stato ripetutamente colpito alle gambe con un un ombrello. Poche ore dopo un altro minore è stato soccorso dalle Volanti dopo aver chiamato il 112, spiegando di essere stato aggredito e derubato. E che aveva tentato di scappare per chiedere aiuto ma di essere stato raggiunto, zittito e costretto a consegnare 25 euro che custodiva nella cover del telefonino. Alla luce dell’attività svolta dagli agenti delle Volanti e della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni ha infine accolto la ricostruzione dei poliziotti ed adottato la misura cautelare della custodia in carcere.