Aggredisce la nonna perché non gli dà soldi. Divieto di avvicinamento per un 36enne - Tempostretto

La donna è stata medicata al pronto soccorso di Sant'Agata Militello

Chiedeva continuamente soldi ai nonni materni. Quando loro hanno detto no, li ha fatti chiedere da sua figlia ma non li hanno dati neanche a lei. Così l’uomo, 36 anni, di Sant’Agata Militello, è entrato a casa loro, l’ha messa a soqquadro e ha ferito la nonna prendendola per il collo.

E non era neanche la prima volta. Così il giudice del Tribunale di Patti, dopo aver ascoltato i testimoni, ha disposto il divieto di avvicinamento e di qualsiasi comunicazione coi nonni, considerando che la condotta dell’indagato è “rivelatrice di una personalità violenta e irascibile”.

L’accusa provvisoria è di stalking, atti persecutori e lesioni personali.