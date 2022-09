Aggressione senzatetto: Costantine deve essere operato. I proprietari del market lo denunciano - Tempostretto

L'uomo ha lasciato il Policlinico, alla ricerca del suo inseparabile cane. I proprietari del market intanto raccontano: siamo stati aggrediti per primi

MESSINA – Costantine sta meglio. Il senzatetto ricoverato al Policlinico per il pestaggio di sabato sera, ha lasciato il Policlinico spontaneamente nel pomeriggio. Dove però spiegano che dovrebbe essere operato alla mandibola per mettere a posto gli esiti della doppia frattura.

L’uomo, ha spiegato l’assessore Calafiore, era in pensiero per la sorte del suo inseparabile cagnolino, e probabilmente si è messo in cerca dell’animale. Intanto le indagini per chiarire l’accaduto vanno avanti, e agli atti c’è la denuncia nei confronti del clochard tedesco dei proprietari del supermercato dove tutto si è consumato, sabato sera.

Assistiti dall’avvocato Antonello Scordo, i proprietari del market di via Monsignor d’Arrigo, padre e figlio, hanno fornito la loro versione dei fatti: sarebbe stato lui ad aggredirli, spingendoli a difendersi. Entrambi sarebbero stati morsi dal cane, che ha reagito agitandosi e abbaiando. Mentre Costantine veniva trasportato in ambulanza al Policlinico, uno di loro è stato visitato al Piemonte e dimesso con 6 giorni di prognosi per le lievi ferite dello scontro e i morsi del cane.

A scatenare la rissa, secondo i querelanti, sarebbe stato proprio il senzatetto. Entrato nel market, visibilmente ubriaco, avrebbe insultato la cassiera e si sarebbe denudato, per poi reagire al tentativo di allontanarsi intimatogli dai proprietari.

Sarà ora la Polizia a chiarire, con l’aiuto delle telecamere, cosa è davvero accaduto.