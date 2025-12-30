Messina. Era ai domiciliari ma in casa aveva hashish e cocaina, arrestato 40enne

Sorpreso dai poliziotti al rione Santo Palmara

Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto di un quarantenne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati i poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio ad intervenire all’alba, allertati da un allarme di evasione domiciliare dalla casa, al rione Santo-Palmara, dove il quarantenne era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Il palese nervosismo del quarantenne ed il goffo tentativo di dissimulare l’origine dell’allarme generato dal dispositivo elettronico hanno spinto i poliziotti ad approfondire il controllo con una perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento e sequestro di una quantità significativa di cocaina e hashish e di materiale generalmente utilizzato per la pesatura ed il confezionamento delle singole dosi di sostanza stupefacente.

Le prime analisi condotte mediante esame narcotest sulla sostanza stupefacente hanno confermato che si trattava verosimilmente di 63 grammi di cocaina e 34,56 grammi di hashish.

L’uomo è stato arrestato e, dopo il rito direttissimo, portato in carcere.