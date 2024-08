Agosto Messinese, presentato il calendario: dai Giganti alla Vara, fino a mostre, musica e moda

La passeggiata di Mata e Grifone, la storica processione del 15 agosto, ma non solo: tra gli eventi anche film di Stanlio e Ollio, concerti e la "Coppa Maria Assunta"

MESSINA – Aspettando la Vara. Una serie di eventi, compresi da stasera gli spettacoli all’Arena Cicciò, prima della manifestazione del 15 agosto. A presentare la Vara 2024 il sindaco Federico Basile, l’assessora regionale al Turismo Elvira Amata, padre Antonello Angemi, punto di riferimento della Curia, e Francesco Forami, del gruppo storico dedicato all’evento.

L’assessora regionale ha spiegato: “Una manifestazione che rappresenta un punto di riferimento turistico e culturale. Anche a gennaio, febbraio e marzo si potranno fare eventi tipo aspettando la Vara per i turisti stranieri. La polemica sui 40mila euro della Regione? Il Comune ne aveva chiesti 40mila. Mi auguro che in futuro ne chiederà di più”. Ha aggiunto Amata: “L’amministrazione sta lavorando bene sul piano degli eventi e non mancherà mai il sostegno del mio assessorato”.

Il 9 agosto l’uscita dei Giganti

Ma come sempre, oltre alla Vara ci saranno anche altri momenti da vivere, a cominciare dalla passeggiata dei Giganti, eccezionalmente il 9 agosto. Dalle 18.30 venerdì Mata e Grifone “usciranno” dal deposito in via Catania e saranno sistemati in piazza Fazio a Camaro. Da lì in avanti, il calendario prevede una sfilza di appuntamenti legati a Vara e Giganti, come il trasferimento dei 3 Ceri votivi di Palazzo Zanca domenica 11 agosto, l’apertura della mostra permanente al Palacultura lunedì 12 o il trasferimento degli stessi Giganti, che martedì 13 “scenderanno” da Camaro verso piazza Unione Europea.

Il giorno dopo, invece, ci sarà l’uscita dei Ceri votivi da Palazzo Zanca e verso piazza Castronovo e a seguire dei Giganti, per la consueta “passeggiata” dalle 20.30 e poi. E poi ovviamente la Vara, con la sua storica processione e i fuochi pirotecnici alle 23, offerti da Caronte & Tourist.

Concerti e film

Tanti gli appuntamenti a corredo come i concerti e le proiezioni in Piazza Unione Europea. L’8 agosto alle 21 sulla scalinata di Palazzo Zanca, ad esempio, si terrà il concerto della “Wind Orchestra di Progetto suono”. Stessa location e orario anche per il festival internazionale della solidarietà di venerdì 9, quando a esibirsi saranno gruppi provenienti da India, Bulgaria e Cile, per lo spettacolo di musica, moda e cabaret di domenica 11 agosto a cura di Karamella e per la proiezione del film Stanlio & Ollio di lunedì 12, curata dall’associazione Cineforum dello Stretto.

E ancora mostre ed eventi sportivi, come la gara ciclistica “Coppa Maria Assunta” di domenica 11, dalle 16, riservata alle categorie Amatoriali Master e seconda serie, sulla Via Garibaldi, o la mostra dell’Acisjf dal titolo “Vara & Giganti. Le sculture di Caterina Fogliani”, dall’8 al 15.

Da oggi tre sere all’Arena Cicciò

Aperta anche l’Arena Cicciò al Palacultura. Già stasera, lunedì 5 agosto, alle ore 21.30 ci sarà lo spettacolo “La Scelta”, a cura dell’associazione Medfort, mentre domani, martedì 6, alla stessa ora toccherà a “Viaggio in Sicilia. Il Mito, la Musica, il Sogno” della Night & Day orchestra. Infine mercoledì 7 “Il Canto di Eva”, dell’associazione Anatolè.