Vara 2024, lavori in corso a piazza Castronovo

L'organizzazione è stata avviata in vista del 15 agosto. Il programma

MESSINA – Si è avviata la macchina organizzativa perr la Vara 2024 stamattina a piazza Castronovo. Vara che sarà dedicata a Giovanni Arigò. Il titolare della Arigò Fireworks, storica ditta di fuochi d’artificio, è morto, in seguito a un’esplosione improvvisa, nove giorni dopo essere stato ricoverato al Centro grandi ustionati di Genova.

Il cippo è stato trasportato a piazza Castronovo l’1 agosto. In fase di realizzazione il ponteggio per l’installazione della sovrastruttura. Per l’occasione è stato istituito il divieto di sosta sino alle ore 24 del 15 agosto, con rimozione coatta, nello slargo antistante la villetta.

Verso la Vara 2024

Il programma è sostanzialmente invariato, tranne l’anticipo al 9 agosto della classica passeggiata di Mata e Grifone, che dal deposito di via Catania si “muoveranno” verso Camaro. Il 10, il giorno dopo, sarà dato spazio alla rievocazione storica dello sbarco di don Giovanni d’Austria, mentre il 13 saranno nuovamente i Giganti i protagonisti, quando da Camaro si sposteranno in Piazza Unione Europea. La sera stessa ci sarà l’ormai consueta manifestazione dedicata ai gruppi folkloristici, che torneranno poi il 14, durante la passeggiata serale di Mata e Grifone dal municipio a Giostra e ritorno.

