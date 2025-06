Aiac Messina, Santino Bellinvia prende il posto di Andrea Argento

Rinnovati gli incarici per il quadriennio 2025-2028

MESSINA – Si rinnova l’organigramma dell’Aiac, associazione italiana allenatori calcio, di Messina per il

quadriennio 2025-2028. A prendere il posto di Andrea Argento è stato chiamato Santino Bellinvia, molto noto nel mondo del calcio grazie alle presenze da Mister nei campi dalla serie D fino alla Promozione, è stato selezionatore della Rappresentativa Juniores Sicilia, osservatore per le Nazionali giovanili e responsabile tecnico del centro federale di Capo d’Orlando; oggi è anche responsabile tecnico dell’area sviluppo territoriale della provincia di Messina.

Ad aiutare Bellinvia in qualità di vice presidente Princiotta Ignazio, segretario Andrea Argento, mentre fanno parte del consiglio Barresi Domenico, La Fauci Salvatore, Calafati Erman, Mendolia Maurizio, Impoco Tiziana. Come responsabile del calcio a 5 abbiamo Sebastiano Spinella, Maria Chiara Scaffidi è stata nominata responsabile del calcio femminile, Domenico La Rosa sarà responsabile dei preparatori atletici, Giuseppe Scaffidi responsabile allenatore portieri. Referente match analyst sarà Samuele Cacciolo, referente calcio paralimpico Andrea Argento, referente area psicologica Dott. Fabrizio di Vincenzo, referente storico Giovanni Rodilosso, referente area nutrizionista Dott. Fabio Buzzanca e Serena Sframeli in qualità di addetta stampa.

I responsabili delle varie zone della provincia messinese sono invece Pippo Dolcemaschio, Giuseppe Lombardo, Simone Bonfiglio, Carmelo Tramontana, Enrico Vecchione, Carmelo Gullotta, Omar Baeli, Giuseppe