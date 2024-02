Akademia battaglia con Macerata, si prende l’intera posta e il terzo posto

Dopo il passo falso di San Giovanni una vittoria piena contro Macerata in una partita equilibrata e in cui è servito tirare fuori le unghie

MESSINA – Terza vittoria della pool promozione per Akademia Città di Messina che in casa al PalaRescifina ha piegato la resistenza di Macerata. Partita importante per la classifica, Macerata era a pari punti alla vigilia del quarto turno del girone promozione, e importante anche per rimettere in chiaro che quella di San Giovanni in Marignano è stata una giornata storta. Livello davvero molto alto nel terzo set, dove le atlete di coach Bonafede hanno tirato fuori le unghie rimontando cinque punti di svantaggio e ribaltando la sfida ai vantaggi. Nel quarto hanno dovuto tenere lo stesso ritmo per evitare sorprese e portare a casa i tre punti. Seconda affermazione piena contro Macerata dopo il quarto di finale in Coppa Italia.

Nello starting six, per Messina coach Bonafede schiera Galletti al palleggio con Payne opposto, schiacciatrici Battista e Joly, centrali Martinelli e Modestino con libero Maggipinto. In panchina per Messina come secondo libero Sharon Romeo classe 2007. Macerata risponde con Bonelli-Stroppa sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda Bolzonetti e Fiesoli, centrali Civitico e Mazzon con Bresciani libero. Premiata a fine partita come migliore in campo la centrale di Akademia Dalila Modestino, top scorer della gara con 21 punti. In classifica Akademia Città di Messina sale a 49 punti e stacca Macerata a 46. Davanti Perugia e Busto Arsizio, si ricompone quindi il trio del girone A dopo la stagione regolare.

Akademia Città di Messina – Cbf Balducci Hr Macerata 3-1

Nel primo set, partenza sprint di Messina che stacca le ospiti in avvio (8-2) e costringe coach Carancini a chiamare time-out. Al rientro Città di Messina prosegue spedita e il massimo vantaggio arriva sul 17-4, reazione ospite che raggiunge la doppia cifra sul 23-10. Messina con il muro di Modestino si regala tredici set point sul 23-11 e chiude con l’errore di Mazzon al secondo tentativo.

Nel secondo set Macerata parte più decisa (1-5) e coach Bonafede mette dentro Catania per Martinelli. Messina è reattiva e con Joly e Modestino firmano la parità (6-6). L’equilibrio regge fino al 9-9, poi Bonelli realizza un ace, Bolzonetti in diagonale vincente e Macerata tenta nuovamente la fuga sul 9-12. Stavolta scappano via le ospiti e Bonafede opera il cambio Joly-Battista sull’11-17. Macerata difende il vantaggio in modo organizzato, Messina non riesce a trovare l’efficacia e l’aggressività del primo set. Bonafede costretto al time-out sul 13-21. Al rientro però non si riesce a invertire la situazione e Stroppa chiude sul 17-25.

Nel terzo brutta partenza di Messina che si ritrova a inseguire fino al massimo svantaggio di 11-16. Piano piano provano a riavvicinarsi le ragazze di Akademia e per due volte sfiorano il pareggio, sul 16-17 e poi sul 18-19. Macerata allunga fino al 18-21 ma poi da un punto contestato con muro solitario di Martinelli arriva l’aggancio sul 21-21 e a chiamare time out è coach Carancini. Al rientro sul taraflex sorpasso Città di Messina con l’attacco vincente di Battista e poi errore di Macerata permette alle peloritane di allungare. Attacco di Payne vale il primo di due set point sul 24-22, le ospiti li annullano ma Payne di forza conquista il terzo, ma viene murata Rossetto. Ancora vantaggio Messina con la fast lungolinea di Modestino, ma Payne manda fuori il servizio e si resta in parità sul 26-26. Muro di Modestino e poi attacco vincente di Battista che converte al quinto set point il parziale di Akademia.

In avvio di quarto set muro di Payne e Martinelli, ma Macerata reagisce subito a passa a condurre 2-3, errore in attacco delle ospiti e proteste esagerate di coach Carancini verso cui viene sventolato il cartellino rosso che vale il sorpasso di Akademia sul 4-3. Le padrone di casa allungano sul 7-4 grazie all’ace di Martinelli, Akademia allunga fino al 13-8 e la panchina ospite ritiene saggio interrompere il gioco. Al rientro però mette il punto a terra Battista per il massimo vantaggio +6 (14-8), reazione di Macerata che rientra fino al 15-13, poi due volte Rossetto prima di potenza e poi con l’appoggio rimette distanza sul 17-13. Punto a punto in questa fase con Akademia che non indietreggia e avanti 21-16 coach Carancini richiama le sue in panchina. L’inerzia non cambia e Akademia arriva a set point sull’errore in battuta di Macerata sul 24-19, chiuderà l’attacco in parallela di Rossetto.

Tabellino

Risultato finale: 25-12, 17-25, 28-26, 25-19.

Durata: 19′, 24′, 33′, 25′.

Mvp: Dalila Modestino.

Arbitri: Giorgia Spinnicchia & Giovanni Ciaccio.

Akademia: Battista 8, Martinelli 9, Catania 0, Ciancio 0, Modestino 21, Felappi 0, Mearini ne, Payne 16, Joly 7, Rossetto 7, Maggipinto 0, Galletti 1, Michelini ne, Romeo ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Macerata: Bresciani 0, Vittorini 0, Bolzonetti 14, Masciullo ne, Bonelli 3, Mazzon 7, Quarchioni ne, Broekstra ne, Korhonen ne, Fiesoli 19, Civitico 7, Stroppa 10.

Allenatore: Michele Carancini.