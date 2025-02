Akademia-Cremona. Bonafede: “Non abbiamo avuto cali, cresciamo”

Nel post partita l'allenatore ha anche ringraziato i tifosi del Messina calcio presenti: "Spero che torneranno, abbiamo capito cos'è il settimo uomo in campo"

MESSINA – Vittoria per Akademia Sant’Anna che, come scherza su coach Fabio Bonafede in sala stampa, ormai si sta abituando a vincere in quattro set. L’allenatore ha varato un sestetto titolare diverso dando spazio a Babatunde che si è ben comportata nelle ultime settimane subentrando dalla panchina, quest’oggi è toccato poi a lei venire in sala stampa al fianco del suo allenatore.

“Ormai è notorio – esordisce con un sorriso Fabio Bonafede, allenatore di Akademia Sant’Anna – che se non facciamo quattro set non siamo contenti. Ho visto una squadra perfetta nei fondamentali nei primi due set. Dobbiamo lavorare per riuscire a tenere quel ritmo, loro nel terzo set sono venute fuori anche d’orgoglio e comunque dall’altra parte c’erano giocatrici di esperienza per la categoria. Nel terzo set non abbiamo giocato male, ma non riuscivamo più a fare la fase di transizione per portare quella palla in più dalla nostra parte. La crescita della squadra si vede da come reagisce nei momenti di buio che stasera non ci sono stati, non abbiamo mai concesso alle avversarie tanti punti di vantaggio”.

Un commento da parte dell’allenatore sulla presenza dei tifosi del Messina calcio presenti questa sera a sostenere la squadra: “Ringrazio i tifosi del Messina che sono venuti a incitarci, sono stati fantastici e ci hanno dato veramente una mano. Abbiamo capito stasera cosa vuol dire il cosiddetto settimo uomo in campo. Spero che torneranno perché vuol dire che si sono divertiti e sono stati colpiti dall’impegno e cuore delle ragazze”. Infine sull’aspetto psicologico che diventerà fondamentale in questa pool conclude: “Il nostro non è uno sport di contatto e quindi la componente psicologica fa tanto, bisogna saperla gestire e preparare soprattutto nei giorni che precedono la partita”.

Molto sorridente Maria Adelaide Babatunde, centrale di Akademia: “Sono contenta dell’opportunità avuta a Melendugno e anche questa sera che ho iniziato nel sestetto. Ho cercato di imporre il mio gioco mettendo in campo le mie capacità. Queste sono partite molto importanti e abbiamo avuto una crescita esponenziale. Mi aiuta anche l’altezza nel mio ruolo, ma so che ognuna di noi può dare una mano alla squadra, non facciamo distinzioni tra titolari e panchina. Il coach ci chiede la continuità, personalmente ho dei momenti in cui cala l’attenzione e non riesco a fare sempre le cose che so fare. Una volta in allenamento mi ha detto di non fare le cose per pochi ma per tanti, mi è rimasta dentro. Da giocatrice l’aspetto psicologico e mentale è molto importante, non possiamo permetterci più momenti di calo. Quando imponiamo il nostro gioco siamo una bella squadra”.

Le dichiarazioni dei tesserati di Cremona

Enrico Mazzola, allenatore Cremona: “Abbiamo migliorato in difesa nel terzo set e questo ci ha portato a giocare molti contrattacchi. Quando non riceviamo bene la fisicità loro viene fuori, noi dobbiamo ripartire dal terzo set, non abbiamo fatto punti ma abbiamo la consapevolezza di potercela giocare con tutti. Il calo nostro nel quarto set è perché siamo andati in difficoltà a mantenere quel ritmo, nel terzo eravamo quasi al limite, la nostra velocità di crociera è più bassa di quella vista nel terzo set. I blackout che abbiamo avuto nel quarto non ci devono più essere. La partita di oggi ci deve dare molta fiducia per le prossime”.

Sofia Turlà, palleggiatrice di Cremona ma siciliana nata a Modica: “È stata una partita lunga in cui abbiamo fatto qualche errore. Sono contenta perché abbiamo fatto una bella prestazione, questo set ci può aiutare nella prossima partita. Penso che questo campionato puoi vincere e perdere con tutte, ci sono squadre più attrezzate ma noi non siamo da meno e ce la giochiamo. È una squadra molto fisica e preparata, secondo me si possono fare punti con tutte ma oggi sono state più breve loro”.

