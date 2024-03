Akademia in salute, Cesareo: “Possibile un traguardo storico”

Tra le peloritane c'è la ferma e unanime volontà di una squadra costruita per divertirsi. Lo scoutman: “Giocatrici affamate e determinate"

MESSINA – Piena soddisfazione nell’ambiente Akademia dopo il ritorno alla vittoria in trasferta contro Montecchio. Nel pomeriggio di ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima gara casalinga con un’altra contendente ai play-off, Cremona. All’andata finì con la vittoria (1-3) delle messinesi capaci di espugnare un palazzetto storico del volley nazionale come il “PalaRadi”.

Deputato alla lettura ed interpretazioni dei numeri di un incontro, lo scoutman Daniele Cesareo offre uno spaccato promettente del momento della squadra: “Siamo molto soddisfatti di quanto fatto finora. Abbiamo iniziato la stagione con la consapevolezza di poterci divertire. Non è stata costruita una squadra perchè si trovasse a lottare per la promozione ma per poter lasciare un segno importante. Devo dire che ci siamo riusciti abbondantemente e, adesso, ci giochiamo l’accesso ai playoff, uno storico traguardo per la società. Ci proveremo fino alla fine”.

A San Bonifacio, dominio nei primi due set; poi, un ritorno di Montecchio che la squadra è riuscita ben ad arginare. Sul 22-23 un muro di Greta Catania ha respinto definitivamente ogni tentativo avversario: “Sapevamo di poter mettere in difficoltà Montecchio con alcuni accorgimenti. Alcuni aspetti non hanno funzionato benissimo ma i primi due set siamo riusciti a portarli a casa, mostrando una buona pallavolo in previsione delle prossime sfide molto impegnative. Il muro di Catania sul 22-23 del terzo set è stato fondamentale. Questo a testimonianza della volontà di tutti, anche di chi ha meno spazio, di fare bene. Abbiamo tante giocatrici affamate e questo è un ottimo segnale”.

Adesso, la parte più difficile della stagione; un momento in cui tutte le formazioni risentono della fatica quantomeno mentale di una stagione lunghissima. Come dice coach Bonafede, riuscirà ad emergere chi avrà più da dare: “Siamo in una fase molto delicata e anche formazioni come Busto e Perugia stanno iniziando a sentire la stanchezza. Mi aspetto delle sorprese, anche se non penso la classifica cambierà di molto. San Giovanni sta facendo tanto per cercare di entrare nei play-off, così come Macerata. Arriveranno partite da affrontare con la massima concentrazione. Le nostre ragazze forse hanno sofferto un pò di stanchezza qualche settimana fa, ma adesso concentrate e con la voglia di giocare. Siamo soddisfatti e vogliamo giocare ogni partita prima possibile”.

I numeri nel dettaglio dopo Montecchio

Intanto, a San Bonifacio, migliore realizzatrice del match l’america Kelsie Payne con 15 punti e un 40 % offensivo (12 in attacco, 2 muri e 1 ace). In doppia cifra ci va anche Valeria Battista con 11 punti (10 in attacco con il 45 % e 1 muro). 11 punti sono arrivati nel reparto centrale con i 6 di Dalila Modestino (4 in attacco con il 25 % e 2 muri), 4 di capitan Melissa Martinelli (tutti in attacco con il 67 %) e 1 a muro di Greta Catania. 5 punti ciascuno per le altre due posto 4, Jessica Joly e Aurora Rossetto. La prima li mette a segno tutti in attacco con il 45 %, mentre, la seconda, 3 in attacco con il 43 %, 2 a muro e 1 ace. Complessivamente, 38 i palloni messi a terra in attacco, 7 muri e 2 ace. In ricezione, 48 % di positività di squadra, dato su cui vanno ad incidere favorevolmente il 56 % di Maggipinto e il 55 % di Joly. In fase break, sono 21 i punti di Messina contro i 10 di Montecchio mentre, in fase side out, leggermente meglio le venete con 28 punti, due sopra le siciliane ferme a 26.

Risultati e classifica pool promozione

Questi i risultati degli altri incontri del primo turno di andata della Pool Promozione: Cremona-Talmassons 1-3, Busto Arsizio-San Giovanni in M.no 3-1, Como-Mondovì 2-3, Macerata-Perugia 2-3

La classifica: Perugia 63, Busto Arsizio 59, Messina 53, Macerata 49, Talmassons 47, Cremona 45, San Giovanni in Marignano 44, Como 43, Mondovì 37, Montecchio 35

