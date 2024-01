Akademia, Jessica Joly: “Nel nostro percorso crescita continua”

Dopo la prima vittoria contro Montecchio della seconda fase Joly spiega come adattarsi ad avversari sconosciuti non sia immediato

MESSINA – Buona la prima per Akademia Città di Messina che, nel suo esordio storico in Pool Promozione, regala un’altra gioia al pubblico del “PalaRescifina”. Contro Montecchio, le ragazze di coach Bonafede sono riuscite nell’intento di guadagnare l’intera posta in palio, ma al tempo stesso quella fiducia necessaria per continuare il cammino, nella seconda e più complicata fase della stagione, con la consapevolezza di chi sa di aver già ottenuto tanto dal Campionato e dalla Coppa, ma non vuole in accontentarsi.

La squadra mostra evidenti segni di crescita anzitutto sul piano del collettivo e del sistema di gioco; ne conseguono prestazioni figlie delle forti individualità presenti in organico, ma che coach Bonafede ed il suo staff sono riuscite, in questi mesi, a plasmare, consentendone piena espressione al servizio di un gruppo sempre più coeso e in cerca dello step successivo da guadagnarsi. Adesso, però, servirà continuare a tenere alta l’attenzione sulle successive gare e su avversari duri a cedere e di maggiore caratura.

Joly: “Adattarsi a squadre che non conosciamo non è immediato”

Dopo un mese intenso di gare e di emozioni, denominatore comune delle stesse l’aver lottato alla pari con squadre costruite per vincere il campionato a mani basse: “In alcune situazioni ci siamo mostrate lucide – dichiara la schiacciatrice Jessica Joly – dimostrando di potercela giocare anche con loro, in altre un pò meno; è chiaro che tutto questo fa parte di un percorso di crescita iniziato ad agosto”. Resta forse il rammarico per l’esito delle gare di Perugia in Campionato e Busto in Coppa, ma anche la necessità di non mollare adesso: “Specialmente con Busto sapevamo di poter dare qualcosa in più. In casa loro hanno giocato un’ottima partita ma noi abbiamo peccato un pò su alcuni aspetti su cui servirà lavorare ancora”.

Jessica Joly si è dimostrata spesso capace di accendere e decidere le fasi delicate di un incontro: “Come ho già detto diverse volte, questo è un percorso iniziato ad agosto, cercando continuamente di crescere e migliorarsi giorno dopo giorno. Anche se ci sono momenti in cui è facile perdere lucidità, mantenere alta la concentrazione è l’aspetto sul quale sto cercando di lavorare nello specifico”.

Rileggendo la gara con Montecchio, è arrivata una vittoria non senza soffrire nei primi due set; poi, nel terzo e quarto non c’è stata gara. Una gara diversa rispetto a quelle affrontate da Akademia sin qui: “Siamo partite un pò contratte, specialmente perché si trattava di una squadra che non conoscevamo; adattarsi ad un nuovo tipo di gioco non è stato immediato. C’è stata, però, una forte reazione e questo dimostra che riusciamo a tirare fuori sempre il meglio da ogni situazione, cercando di mettere in campo quanto facciamo durante la settimana”.

