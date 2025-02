Akademia Messina in trasferta contro Melendugno nella prima della pool promozione

Inizia domenica pomeriggio fuori casa la pool promozione delle messinesi che ritrovano da avversaria Jessica Joly, precedenti in serie B1 tre anni fa

MESSINA – Avvio della seconda fase stagionale per Akademia Sant’Anna. Domenica 16 febbraio, con inizio alle ore 17, sul taraflex del palasport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce, le ragazze di coach Bonafede faranno il loro esordio in Pool Promozione; di fronte la Volley Melendugno.

L’avversario di Akademia del weekend si è qualificato per la più prestigiosa delle due Pool che animeranno gli ultimi mesi della stagione del torneo di A2, soltanto al termine dell’ultima giornata, piazzandosi in quinta posizione nel girone B. Nella nuova classifica di partenza delle dieci competitors per la A1, Volley Melendugno è nona con 31 punti, undici in meno delle SuperGirls.

L’avversario Melendugno con l’ex Joly

Quello delle pugliesi è un roster di tutto rispetto in cui figura la palleggiatrice, classe 1987 e due volte campionessa d’Italia, Valeria Caracuta. A chiudere la diagonale, l’opposto israeliano Polina Malik, ex Valsabbina Millenium Brescia e CBF Balducci Hr Macerata. Al centro, l’esperta e autoctona Chiara Riparbelli in coppia con la 2002, Chiara Biesso. A posto 4, Alice Tanase, recentemente convocata dal tecnico della Nazionale femminile, Julio Velasco, per uno stage riservato a giovani talenti della serie A2. Al suo fianco, l’ex di Akademia Sant’Anna, Jessica Joly. Ad amministrare ricezione e linea difensiva, i liberi Federica Ferrario e Aurora D’Onofrio. Completano l’organico: le schiacciatrici Gaia Badalamenti e Ilaria Maruotti, l’opposto Erica Andrich, le palleggiatrici Viola Passaro e Giorgia Prato, la centrale Monica Fioretti. Il tecnico è il lanciatissimo Simone Giunta, classe 1983 con origine siciliane, precisamente di Barcellona Pozzo di Gotto. Ad assisterlo, il secondo allenatore Andrea Rotella.

Tra i rendimenti numerici della squadra pugliese, spiccano quelli dell’opposto Polina Malik con 307 punti (278 in attacco con una percentuale del 36,3, 10 muri vincenti e 20 ace) e delle schiacciatrici Alice Tanase, a quota 245 (201 in attacco con una percentuale del 37,4, 15 muri e 27 ace) e Jessica Joly con 200 (171 in attacco con il 37,4, 18 muri e 10 ace).

I precedenti e le dichiarazioni pre partita

Nessun precedente tra le due squadre in Serie A se non delle amichevoli ad inizio stagione. In serie B1 femminile, l’anno della promozione delle peloritane fu una bella sfida nel girone F proprio con le pugliesi, che superarono Messina in casa al tiebreak e poi furono sconfitte al ritorno in quattro set. Una l’ex della gara: Jessica Joly, a Messina nel 2023-34. A presentare la sfida del Palasport “San Giuseppe da Copertino”, Valeria Caracuta e coach Fabio Bonafede.

Coach Fabio Bonafede: “Inizia una fase cruciale del campionato con una gara molto difficile. Quello di Melendugno è un campo insidioso. Le nostre avversarie non hanno grossi punti deboli e giocano una pallavolo aggressiva. L’obiettivo sarà quello di essere sempre all’altezza della situazione, giocando una gara per volta e provando a colmare il gap con chi ci precede in classifica. Alla fine di questo percorso, dovremo essere certi di aver sempre fatto il massimo per portare a casa il risultato”.

Valeria Caracuta (Volley Melendugno): “Siamo cariche per l’inizio della Pool Promozione che rappresenta per noi tutti il raggiungimento dell’obiettivo stagionale e la matematica salvezza. Ci aspettano delle partite contro squadre di altissimo livello e affronteremo tutti gli impegni con tantissimo entusiasmo, a partire da quello di domenica contro Akademia Messina con l’auspicio di provare a regalarci nuove soddisfazioni”.

