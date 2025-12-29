 Messina, vandalizzato e derubato furgone della squadra Salvanimali

Messina, vandalizzato e derubato furgone della squadra Salvanimali

Alessandra Serio

Messina, vandalizzato e derubato furgone della squadra Salvanimali

Tag:

lunedì 29 Dicembre 2025 - 19:15

Rubate figurine per bambini e scatole di cibo da donare agli animali. Il mezzo aiutava i volontari Enpa

Messina – Il furgone è stato vandalizzato e, dopo aver forzato gli sportelli, i malviventi si sono protati via tutto: materiale per i banchetti, banner, tessere Socio, gadegt, cibo per animali, persino le figurine degli album “Amici cucciolotti” destinati ai bambini.

Danno all’Enpa Messina

E’ stata derubata di tutto il materiale che serviva per le attività l’Enpa Messina, l’associazione in difesa degli animali guidata da Alessandra Parrinelli, che commenta con amarezza il furto subito lo scorso 27 dicembre, mentre il mezzo era parcheggiato in via La Farina.

Un furto che non mirava a null’altro che vandalizzare chi aiuta gli animali, visto quel che è stato portato via: non merce di valore ma piccole cose che aiutavano i volontari animalisti e scatole di cibo per cani, gatti e altri animali, donazioni effettuate da tanti sostenitori, oltre che le figurine destinate ai bambini.

Parrinelli: “Cattiveria insensata”

“È la cattiveria che non ha un senso, quella che colpisce chi si impegna per gli altri e per chi non ha voce per difendersi. Uno schiaffo che ti toglie il fiato e ti lascia addosso una stanchezza infinita – scrive Alessandra Parrinelli sui social – Forse quella protezione che sognavamo non la impareremo mai a costruire. Perché per avere una corazza capace di non sentire questi colpi, dovremmo prima di tutto indurire il cuore”.

L’impegno dell’Enpa però non si ferma, conferma Parrinelli: “Il cuore dobbiamo tenerlo aperto, nonostante tutto, nonostante oggi sia terribilmente difficile. Siamo feriti, ma non siamo soli. Ed è solo nella vostra vicinanza che speriamo di ritrovare la forza per ricominciare”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Per un Natale di resistenza tra il mondo in fiamme e le nostre periferie
Dalla nascita a oggi: l’emozionante mostra sui 125 anni del Messina FOTO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED