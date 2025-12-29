Messina, vandalizzato e derubato furgone della squadra Salvanimali

Rubate figurine per bambini e scatole di cibo da donare agli animali. Il mezzo aiutava i volontari Enpa

Messina – Il furgone è stato vandalizzato e, dopo aver forzato gli sportelli, i malviventi si sono protati via tutto: materiale per i banchetti, banner, tessere Socio, gadegt, cibo per animali, persino le figurine degli album “Amici cucciolotti” destinati ai bambini.

Danno all’Enpa Messina

E’ stata derubata di tutto il materiale che serviva per le attività l’Enpa Messina, l’associazione in difesa degli animali guidata da Alessandra Parrinelli, che commenta con amarezza il furto subito lo scorso 27 dicembre, mentre il mezzo era parcheggiato in via La Farina.

Un furto che non mirava a null’altro che vandalizzare chi aiuta gli animali, visto quel che è stato portato via: non merce di valore ma piccole cose che aiutavano i volontari animalisti e scatole di cibo per cani, gatti e altri animali, donazioni effettuate da tanti sostenitori, oltre che le figurine destinate ai bambini.

Parrinelli: “Cattiveria insensata”

“È la cattiveria che non ha un senso, quella che colpisce chi si impegna per gli altri e per chi non ha voce per difendersi. Uno schiaffo che ti toglie il fiato e ti lascia addosso una stanchezza infinita – scrive Alessandra Parrinelli sui social – Forse quella protezione che sognavamo non la impareremo mai a costruire. Perché per avere una corazza capace di non sentire questi colpi, dovremmo prima di tutto indurire il cuore”.

L’impegno dell’Enpa però non si ferma, conferma Parrinelli: “Il cuore dobbiamo tenerlo aperto, nonostante tutto, nonostante oggi sia terribilmente difficile. Siamo feriti, ma non siamo soli. Ed è solo nella vostra vicinanza che speriamo di ritrovare la forza per ricominciare”.