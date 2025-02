Akademia Messina insegue sempre e cede al tiebreak contro Busto Arsizio

Seconda caduta stagionale al tiebreak per Akademia Sant'Anna, Messina lotta e vince ai punti (104-102) ma Busto Arsizio si impone per tre set a due

MESSINA – Prima sconfitta per Akademia Sant’Anna nella pool promozione, la sfida sulla carta più complessa, contro la prima dell’altro girone, è stata lottata e ha visto prevalere la Futura Giovani Busto Arsizio al tiebreak. Messina ha rincorso sempre cedendo il primo e terzo set e pareggiando. Nel quinto parziale la formazione di casa era andata sotto e non è riuscita a completare l’aggancio. È la seconda volta nelle ultime settimane che Akademia Sant’Anna perde la partita vincendo più punti 104 a 102, è la seconda sconfitta al tiebreak per Messina in stagione, la prima era stata contro San Giovanni in quella partita vinta ai punti (100-99) e persa ai set.

Coach Bonafede si affida a Carraro-Diop sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda Mason e Rossetto, centrali Olivotto e Babatunde con Caforio libero. Risponde coach Beltrami con Monza al palleggio e suo opposto Zanette, in posto 4 Orlandi ed Enneking, al centro Kone e Rebora con Cecchetto libero. Cambierà starting six ogni set Messina e darà spazio a tutte le centrali (Modestino e Guzin subentreranno) e tutte le attaccanti (Vernon e Bozdeva calcheranno il taraflex). Migliore tra le file delle padrone di casa Diop con 26 punti, in doppia cifra anche Vernon con 19.

In attesa che si completi il turno Akademia Sant’Anna grazie alla divisione della posta in palio non cede la posizione a Busto Arsizio che si avvicina a 48, Messina è a 49, Sorpassa invece Macerata che batte Padova in tre set e a parità di vittorie con le altre due (17) sale in seconda posizione a quota 50 punti.

Akademia Sant’Anna – Futura Giovani Busto Arsizio 2-3

Avvio equilibrato con Akademia che ottiene il break (4-2) grazie al muro di Babatunde e il successivo mani out di Diop. Immediata reazione ospite con Busto Arsizio che passa in vantaggio 5-8 costringendo la panchina locale al primo time out, l’inerzia non cambia con Akademia molto fallosa e coach Bonafede opera un cambio: fuori Rossetto e dentro Vernon. Prosegue il buon momento delle lombarde che scappano sul +5 (8-13) con l’ace di Zanette. Vantaggio massimo che aumenta e Akademia spende il secondo time out sull’11-17, poco dopo altro cambio con Bozdeva che rileva Diop, la bulgara si presenta nel match con un ace, aiutato dal nastro. La reazione di Akademia le porta fino al 18-22, ma sono ciniche le ospiti nel mantenere il vantaggio acquisito. Un’invasione a rete regala il set point a Busto Arsizio sul 19-24, i primi due sono annullati da due attacchi di Bozdeva e Vernon e coach Beltrami ricorre al time out. Arrivano altri due punti per Messina e sul 23-24 coach Beltrami richiede time out, al rientro la parallela di Enneking regala il set alle ospiti.

Nel secondo set coach Bonafede mantiene lo starting six che ha chiuso il precedente con Carraro-Bozdeva sulla diagonale, in banda Vernon e Mason, al centro Babatunde e Olivotto con Caforio libero. Va sotto 0-2 Akademia ma rientra e sorpassa sfruttando il turno di battuta di Mason sul 5-2, nel frattempo coach Bonafede rimanda in campo Diop che mette a terra il punto del 6-3 e la panchina ospite chiede time out. Come nel primo set a condurre il gioco ora è una squadra, Akademia, mentre inseguono le ospiti. Allungo di Akademia con l’ace di Mason, il punto di Diop e Caforio sul +7 (16-9), coach Beltrami prima manda in campo Zakoscielna poi ferma il gioco ed esaurisce i time out. Massimo vantaggio con Diop +9 (20-11), poco dopo l’errore al servizio di Rebora regala il primo di otto set point ad Akademia con l’ace di Mason che rimette in equilibrio la sfida.

Nel terzo coach Bonafede cambia ancora starting e lascia quello che ha chiuso il secondo set con Vernon in banda e Diop opposto. Break iniziale che arriva in favore di Akademia con l’errore di Rebora e il muro solitario su una fast di Diop (3-1). L’ace dell’opposto siciliano manda Messina sul massimo vantaggio in questo avvio di parziale (5-2). Reazione ospite che porta le squadre nuovamente in parità sul sei pari e la panchina locale ferma il gioco ed entra Modestino al posto di Babatunde. Al rientro prosegue il buon momento delle lombarde che passano a condurre il gioco (8-11), Akademia si lancia all’inseguimento Diop al servizio che forza per il 12-13. Riscappa avanti Busto Arsizio e sul 15-20 coach Bonafede ferma il gioco, contestuale cambio tra Guzin che prende il posto di Olivotto. Reazione di Akademia che dopo tre punti consecutivi si porta sul 18-21 e a fermare il gioco è Busto Arsizio. Si interrompe il buon momento di Messina e l’errore di Diop e il muro di Enneking seguito da quello di Kone portano il set dalla parte delle lombarde.

Cambia ancora starting coach Bonafede, in campo centrali ora Modestino e Babatunde. Pessimo inizio di parziale con Akademia che si trova sotto 0-3 e coach Bonafede chiede time out. Due punti consecutivi di Modestino rimettono in scia Akademia (4-5), tutto vanificato da un passaggio a vuoto locale che rimanda Busto Arsizio su un tranquillo 4-8. Altro sforzo di Messina per rientrare fino all’8-9 poi il primo arbitro giudica una palla, tenuta su da Modestino, caduta sul taraflex e fa esplodere di rabbia la panchina locale sanzionando con un cartellino giallo coach Bonafede. Si infiamma anche il pubblico e Akademia aggancia Busto Arsizio sull’11 pari dopo i punti di Rossetto e Vernon. Arriva il sorpasso col muro a tre dove Babatunde è decisiva (12-11). Arriva il break poco dopo con Vernon che mura il palleggiatore avversario che aveva toccato di seconda, sul 14-12 ricorre al time out la panchina lombarda. Al rientro Diop inchioda una palla quasi sulla linea dei tre metri e Akademia prova la fuga (15-12). Tentano la reazione le ospiti, ma Diop è decisamente incandescente in questa fase e le ricaccia indietro, sul 20-17 time out di coach Beltrami. Attacco out di Zanette e muri consecutivi di Rossetto e Babatunde per il massimo vantaggio di Messina +6 (23-17), Rossetto mette a terra il punto del 24-18, seguono tre punti consecutivi per Busto Arsizio e coach Bonafede richiama le sue in panchina. Al rientro il punto esclamativo con Diop che fa esplodere il PalaRescifina.

Tiebreak

Nell’ultimo parziale coach Bonafede si affida a Carraro-Diop sulla diagonale palleggiatore opposto, in banda Rossetto e Vernon, centrali Modestino e Babatunde con Caforio libero. Combattute le prime fasi del tiebreak poi un errore in battuta e muro di Busto Arsizio mandano le ospiti avanti 4-6 e coach Bonafede chiede time out. Akademia ci prova ma si cambia campo con ancora le ospiti avanti un break (6-8). Allunga Busto Arsizio sull’8-12 e Messina non ha più time out da spendere, arriva finalmente la reazione di Akademia che si porta sull’11-12 costringendo coach Beltrami al time out. Al rientro arriva l’errore in battuta e l’attacco vincente di Zanette che porta le ospiti a match point (11-14), Enneking chiude subito passando in mezzo al muro di Messina.

Tabellino

Parziali: 23-25, 25-16, 20-25, 25-21, 11-15.

Durata: 28′, 26′, 25′, 27′, 18′.

Arbitri: Enrico Autuori & Claudia Lanza, Luca Cardaci (videocheck).

Mvp: Giada Cecchetto, libero di Futura Giovani Busto Arsizio.

Akademia: Bozdeva 3, Norgini ne, Olivotto 2, Carraro 1, Modestino 6, Vernon 19, Rossetto 3, Mason 9, Trevisiol ne, Caforio 1, Babatunde 7, Guzin 0, Diop 26.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Busto Arsizio: Zakoscielna 0, Orlandi 8, Del Freo 0, Spiriti ne, Monza 0, Cecchetto 0, Osana ne, Enneking 25, Zanette 21, Brandi ne, Landucci ne, Kone 9, Rebora 11, Baratella 0.

Allenatore: Alessandro Beltrami. Assistente: Nicolò Cozzi.

