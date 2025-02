Akademia Messina programma il suo futuro, stasera la sfida contro Cremona

Presso il Salone delle Bandiere, alla presenza delle istituzioni locali, la società ha presentato il piano marketing per i prossimi anni. Al PalaRescifina si gioca alle 20:30

MESSINA – Akademia Sant’Anna, da sempre attenta alla programmazione del proprio futuro, a stagione in corso pensa già al futuro. Nella giornata di ieri a Palazzo Zanca la società ha presentato alla città, ai propri sponsor e ai futuri possibili sostenitori il proprio piano marketing con la novità che non si guarderà solo alla prossima stagione ma anche alle future. A fianco del presidente Costantino e del vice presidente Caselli c’erano le istituzioni con il sindaco Basile, l’assessore Finocchiaro e il direttore generale Puccio. Collegato da Malta l’ambasciatore Kenneth Vella.

A moderare l’incontro Domenico Abbriano, responsabile comunicazione di Akademia Sant’Anna, a spiegare nel dettaglio i programmi del futuro la responsabile marketing Rovena Raymo con alcuni interventi a supporto del presidente Fabrizio Costantino. Una delle più grosse novità è la possibilità di sostenere la squadra con piani pluriennali che portano vantaggi alle aziende ma soprattutto danno sicurezza e stabilità alla società che ragiona sia da società di Serie A2 che da società che potrebbe ottenere la promozione al termine di questa stagione in A1.

Il sindaco Basile e il dg Puccio sottolineano in apertura l’impegno attivo del presidente “per quello che fa e quello che ha in mente di fare con costanza, noi cerchiamo di stargli accanto e supportarlo”. A seguire l’assessore allo Sport Finocchiaro tiene ad includere anche il vice presidente Caselli: “Entrambi ci tengono, il confronto con l’amministrazione c’è, noi siamo vicini alla squadra, questa realtà è motivo d’orgoglio per la città”.

L’ambasciatore Vella in collegamento da remoto dichiara: “La presenza delle autorità conferma la serietà del presidente Costantino e del suo progetto. Messina ora c’è nella carta nazionale e internazionale della pallavolo, questa serietà ha permesso a noi maltesi di collaborare. Tecnici di Akademia hanno visitato Malta per assistere i nostri negli allenamenti”.

Il piano marketing di Akademia

Il vice presidente Caselli prendendo la parola sottolinea come la squadra “attraversi un periodo meraviglioso, chiediamo sostegno non solo finanziario ma anche come presenze al palazzetto. La squadra ha bisogno di voi e vi aspettiamo numerosi al PalaRescifina”. Sopraggiunge il tecnico Fabio Bonafede al termine dell’allenamento e anche lui chiede “più entusiasmo intorno alla squdra” e sulla società aggiunge “ha bruciato delle tappe diventando punto di riferimento al sud Italia per la pallavolo ed è espressione di serietà”.

Il presidente Costantino sottolinea la visibilità che ha Akademia nella visione delle partite sulla piattaforma o nei passati passaggi televisivi locali. La società inoltre si è dotata di un sito rinnovato. Rovena Raymo ha mostrato la crescita di sponsor, da 9 a 96 e si punta a superare i 100 il prossimo anno attestandosi intorno ai 130, e la conseguente crescita di budget che salirà di pari passo con l’arrivo di eventuali nuovi sponsor per poter ambire ad una squadra sempre più attrezzata alle sfide che la aspettano.

Infine la vera novità è la possibilità per gli sponsor, vecchi e nuovi, di poter sottoscrivere pacchetti pluriennali e non di anno in anno. In questo modo la società non rimarrà nel limbo tra una stagione e l’altro programmando al buio e le aziende avranno dei vantaggi in termini di costo e anche in caso di promozione in A1, che prevede rimodulazioni nei pacchetti, per chi ha accordi pluriennali quel costo non cambierà. Infine la responsabile marketing sottolinea come ad Akademia Sant’Anna manchi ad oggi un ‘title sponsor’ che possa coprire molto del budget che si pensa di utilizzare per la stagione.

Stasera la sfida contro Cremona

Dopo il successo di Lecce contro Volley Melendugno, Akademia Sant’Anna tornerà in campo mercoledì 19 febbraio, ore 20:30, nel confronto del “PalaRescifina” contro l’Us Esperia Cremona. Il successo in Puglia ha riportato grande entusiasmo nell’ambiente, sia per il risultato ottenuto ma soprattutto per la reazione in campo delle SuperGirls, a distanza di quindici giorni dalla sconfitta al tie-break, nell’ultimo impegno agonistico con la capolista San Giovanni in M.no.

Le avversarie di Cremona sono reduci dalla sconfitta interna (1-3) con la Valsabbina Millenium Brescia. Qualificate per la Pool Promozione, dopo il terzo posto ottenuto nel girone B, attualmente occupano la settima posizione in graduatoria con 31 punti. Le Tigri hanno recentemente sostituito l’head coach: al posto di Marco Zanelli, ingaggiato Enrico Mazzola, tecnico navigato e con esperienze significative sulla panchina delle Leonesse di Brescia.

Nel roster, spiccano l’opposto Veronica Taborelli, alla seconda stagione con la casacca gialloblù e migliore realizzatrice della squadra, la modicana Sofia Turlà al palleggio, posto 4 l’esperta Alessia Arciprete in coppia con la giovanissima Sara Bellia. Una delle giovani atlete più interessanti di tutta la categoria, la centrale Matilde Munarini, al secondo posto nella speciale classifica delle Top Blockers. Quattro i precedenti tra le due squadre; tre i successi di Messina, uno quello di Cremona. Nessuna ex della gara.

