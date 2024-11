Akademia Messina si presenta al meglio alla sfida con San Giovanni

La situazione in classifica continua a sorridere alle peloritane imbattute. A chiudere l'andata domenica lo scontro diretto al vertice del girone A

MESSINA – Non poteva arrivarci meglio Akademia Sant’Anna alla sfida d’altissima quota nel girone A di serie A2 di pallavolo. Domenica le atlete di coach Bonafede faranno visita a San Giovanni in Marignano, le due squadre si sono osservate da lontano a lungo, quasi uno scherzo del destino che l’incrocio tra quelle che sono le prime due del campionato sia arrivato alla fine del girone d’andata.

Messina ci arriva forte delle due vittorie consecutive in casa per 3-0, che concludono il filotto che, scusando il gioco di parole, è proprio di otto vittorie consecutive da inizio stagione. Un totale di 23 punti sui 24 che erano a disposizione. L’unico punto fin qui lasciato per strada nella prima trasferta contro Costa Volpino con Akademia che la spuntò solo al tiebreak.

Il cammino fuori casa delle ragazze del presidente Costantino è stato più complicato visto che le tre vittorie per 3-0 sono arrivate solo in casa, lontano dal PalaRescifina capitan Carraro e compagne hanno ceduto sempre almeno un set. Sfida quindi che non sarà facile sia per il fattore trasferta che per il valore dell’avversario che ha ottenuto sette vittorie piene su otto partite giocate e al momento si trova alle spalle di Akademia in virtù del basso falso in quel di Lecco di qualche settimana fa.

Per coach Bonafede, come ha anche dichiarato nella conferenza stampa dopo il match vinto domenica contro Casalmaggiore, quello che si sta facendo adesso è relativo: “Bisogna guardare le cose a lunga gittata, bisogna farlo sia per la prossima partita e per il girone di ritorno dove avremo tante partite fuori casa”. Il campionato proseguirà ancora con seconda fase ed eventuali playoff lascia intendere il coach: “A San Giovanni non sarà una partita decisiva”, è vero ma sicuramente il tecnico cerca anche di smorzare la tensione.

Classifica serie A2 girone A

Nell’ultimo turno le due rivali a distanza hanno vinto ottenendo l’intera posta, Macerata ha approfittato dello stop di Brescia in casa contro San Giovanni per appaiarla al terzo posto. Tanta differenza di punti tra le prime quattro e le squadre che inseguono con Imola e Lecco a 10 punti.

Akademia Sant’Anna Messina 23 punti

Omag-Mt San Giovanni in M.no 21 punti

Cfr Balducci Hr Macerata, Valsabbina Millenium Brescia 18 punti

Clai Imola Volley, Orocash Picco Lecco 10 punti

Volleyball Casalmaggiore 9 punti

Cbl Costa Volpino 8 punti

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 4 punti

Bam Mondovì 2 punti

