Akademia, il presidente Costantino: "Società sana, con idee chiare e ambizione" - Tempostretto

Nonostante le recenti sconfitte, il numero uno di Akademia Sant'Anna non ha dubbi: "Siamo tranquilli, sappiamo cosa fare per il girone di ritorno"

MESSINA – A pochi giorni dall’ultima partita del girone d’andata di Serie A2, quella che vede la Desi Shipping Akademia Messina impegnata domenica prossima in casa della forte Omag-Mt San Giovanni in Marignano, il presidente del sodalizio messinese, Fabrizio Costantino, analizza il momento della squadra. Ed evidenzia la compattezza del gruppo, nonostante i risultati in questo momento non diano ragione agli sforzi delle atlete in maglia Akademia, e la solidità del progetto societario, già proiettato verso la seconda parte di stagione.

Sottolinea Costantino: “È normale che quando si arriva da un periodo con diverse sconfitte consecutive ci possa essere scoramento. Questo, però, non è l’umore delle nostre atlete e del nostro staff: parliamo tra di noi periodicamente, sappiamo che stiamo attraversando un momento particolare in funzione dei risultati ma la squadra sta lavorando bene ed in maniera serena. Anche la società è particolarmente tranquilla, perché sa a cosa sta andando incontro e cosa deve fare, soprattutto in vista del girone di ritorno”.

Akademia verso la fine del girone d’andata

Con il match di domenica si chiude il girone d’andata per la Desi Shipping, che nel prossimo fine settimana osserverà il turno di riposo stabilito dal calendario e tornerà in campo il 26 dicembre, con il match del boxing day alla Cittadella Sportiva Universitaria contro Soverato, partita che apre il girone di ritorno e che proietta il club messinese verso una seconda emozionante parte di stagione.

Tra campo e programmazione societaria, il Presidente Costantino parla già dei prossimi progetti. “Intanto stiamo gettando le basi per il progetto di marketing della futura stagione. Come siamo soliti fare ci iniziamo a lavorare a dicembre per essere pronti già a fine gennaio. Il momento societario è davvero sano, sia dal punto di vista del numero degli sponsor che da quello economico, quindi il futuro fa ben sperare. Dobbiamo semplicemente sistemare alcune piccole cose e procedere come abbiamo fatto in questi anni. Io, da questo punto di vista, sono abbastanza fiducioso che si potrà fare sempre meglio in futuro: abbiamo un programma ambizioso e non vediamo l’ora di proseguire con questa nostra attività ed arrivare al momento caldo della stagione per far vedere che siamo vivi”.

Articoli correlati