Akademia Sant’Anna chiude al secondo posto il Memorial Pietro Murania

Ultimi test della formazione peloritana prima dell'esordio in campionato in programma sabato 3 ottobre

AGRIGENTO – La Cosedil Akademia Messina protagonista alla quarta edizione del Memorial “Pietro Murania”. Nella giornata di sabato 26 settembre, le SuperGirls di coach Barbieri sono scese in campo al PalaEgogreen di Agrigento insieme alle amiche del Marsala Volley (Serie A2), della Tonno Callipo Calabria Volley (A3) e della CS Gym Volley Lussemburgo (squadra internazionale). In mattinata si sono disputate le semifinali. Nella prima, successo della Tonno Callipo sul Marsala Volley (0-2: 26-28, 19-25). Contro la formazione lussemburghese è andata in scena la seconda semifinale, con le messinesi che si sono imposte con un netto 3-0 (25-20, 25-16, 25-11).

Nel pomeriggio, le marsalesi hanno conquistato il terzo posto superando Lussemburgo per 2-0 (25-14, 25-20). Nella finalissima Messina ha ritrovato proprio la Tonno Callipo, formazione già affrontata qualche settimana fa in un allenamento congiunto al “PalaRescifina”. Questa volta però sono state le calabresi ad avere la meglio (0-2: 16-25, 21-25). Il premio di MVP della manifestazione è andato alla regista calabrese Chiara Scacchetti.

Le SuperGirls non sono quindi riuscite a confermare il titolo conquistato lo scorso anno, ma il torneo ha rappresentato un ulteriore banco di prova nel percorso di avvicinamento al campionato. Un test utile per Coach Leo Barbieri e il suo staff, anche considerando l’intenso periodo di carico affrontato dalla squadra, che rientra a Messina con nuove indicazioni in vista dell’esordio ufficiale in programma nell’anticipo del 3 ottobre al PalaTiziano di Roma.

Tra gli elementi più osservati c’è stata Payton Henderson. La schiacciatrice canadese si è aggregata al gruppo soltanto pochi giorni fa, al termine degli impegni con la Nazionale ai Giochi Panamericani. Nonostante il poco tempo a disposizione per inserirsi nei meccanismi di gioco, Barbieri ha scelto di schierarla in entrambe le gare, permettendole così di iniziare a prendere confidenza con il nuovo sistema.

Coach Barbieri: “Weekend impegnativo ma fruttuoso”

Coach Leo Barbieri (Cosedil Akademia Messina): “È stato un weekend impegnativo ma molto fruttuoso. Abbiamo giostrato tutta la rosa per mettere tutte le ragazze nelle condizioni migliori di esprimersi e arrivare pronte alla prima gara ufficiale”.

“Payton è appena arrivata – prosegue il tecnico Barbieri – e per questo le abbiamo dato più spazio. Logicamente le manca ancora qualche automatismo nella ricezione e nella correlazione muro-difesa, ma lo avevamo messo in preventivo. Adesso abbiamo ancora una settimana per poterla inserire nel nostro sistema di gioco. Per il resto, si sono viste anche delle ottime individualità, soprattutto in attacco, dove abbiamo fatto registrare percentuali molto alte. Questo ci fa ben sperare”.

L’analisi tecnica della semifinale contro la CS Gym Lussemburgo

Una gara dominata dalle SuperGirls in quasi tutti i fondamentali. A spiccare sono soprattutto i muri (13 contro i 4 delle avversarie) e gli ace, 9 contro 3. Positivo anche il lavoro in ricezione, con il 44% di ricezione perfetta per Messina contro il 18% delle lussemburghesi. Più contenuto, ma comunque significativo, il divario in attacco: 46% per le siciliane contro il 30% delle avversarie.

Rolando e compagne si esprimono bene anche nella fase di cambio palla, con il 62% di positività dopo una ricezione positiva e il 53% dopo una ricezione negativa. Più basse le percentuali della formazione lussemburghese, rispettivamente al 32% e al 19%. Più equilibrato, invece, il contrattacco, con entrambe le squadre al 36%.

Tra le fila di Messina spicca la coppia campione d’Europa U22 Peroni-Quero. La schiacciatrice chiude con 15 punti, di cui 9 in attacco con il 66%, 2 ace e 4 muri. Quero firma invece 10 punti, con 3 a muro e 3 al servizio. In ricezione si mette in evidenza anche Henderson, con il 60% su 10 palloni ricevuti.

Per Lussemburgo, Frasen e Anyot sono le migliori realizzatrici con 9 punti a testa. La prima mette a segno anche 2 muri, mentre Schneiden e Pich ne firmano uno ciascuna. In seconda linea, discreta la prova di Frasen, con il 56% di positività e il 44% di ricezione perfetta.

L’analisi tecnica della finale contro Tonno Callipo Calabria Volley

Nell’ultimo atto del torneo, Bellia è la miglior realizzatrice di Messina con 7 punti, mentre Lindgren e Quero chiudono a quota 5. Cinque i muri complessivi delle siciliane, uno a testa per Lindgren, Quero, Pegoraro, Franceschini e Peroni, contro i 2 della Tonno Callipo. Dai nove metri Messina trova un ace, mentre le calabresi ne realizzano 4.

Molto simili i dati della ricezione, con Messina al 40% di positiva e al 28% di perfetta, contro il 44% e il 26% della Tonno Callipo. Il divario più significativo emerge invece in attacco, dove le calabresi chiudono al 48% contro il 33% delle siciliane. Più equilibrato il contrattacco: 41% per Messina e 42% per la Tonno Callipo.

Tra le calabresi l’unica atleta in doppia cifra è Irene Botarelli, autrice di 11 punti, di cui 9 in attacco con il 45% di efficacia, un muro e un ace. Grigolo chiude a quota 9, mentre Civitico e Riparbelli firmano 6 punti a testa.