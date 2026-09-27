 Messina. "Stallo disabile sempre occupato. Dove sono i vigili?"

Messina. “Stallo disabile sempre occupato. Dove sono i vigili?”

Segnalazione WhatsApp

Messina. “Stallo disabile sempre occupato. Dove sono i vigili?”

domenica 27 Settembre 2026 - 10:25

C'è qualcuno che ancora si ostina a non rispettare i diritti dei disabili. Per il segnalatore il suo problema persiste anche con le recenti assunzioni di vigili

Messina – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275 da parte di un cittadino: “Sono in possesso di un stallo disabile sempre occupato prima delle recenti assunzioni di vigili e anche adesso. C’è anche il problema di poter comunicare al telefono. Da un pomeriggio chiamo alla centrale dei vigili senza risposta. Non capisco dove sono messi i vigili urbani tutti, anche quelli che hanno assunto. Gentilmente, potete publicare questa foto? Grazie mille”.

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