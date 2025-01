Akademia Sant’Anna riprende la marcia, scontri decisivi prima della poule promozione

Arriva quel momento della stagione in cui si inizia a buttare un occhio anche ai risultati dell'altro girone, le messinesi al momento sarebbero seconde

MESSINA – Una vittoria da tre punti che è il massimo che Akademia Sant’Anna potesse fare in termini di classifica nel testacoda contro Mondovì. La prestazione però non ha convinto appieno perché cedere il primo set, giocando leggermente sottotono, potrebbe essere un piccolo campanello di allarme. Vogliamo dare fiducia però all’esperto staff tecnico della squadra, coach Bonafede invita tutti ad essere “più positivi” e promette che le partite importanti arriveranno a febbraio, quando si giocherà la poule promozione e lì andrà valutata la bontà del lavoro.

La squadra è stata certamente rinforzata con gli innesti di Ani Bozdeva e Mychael Vernon ma le due devono entrare in condizione e solo allora si vedrà quanto avranno aggiunto al valore, già alto, di Akademia. Nel frattempo però coach Bonafede si gode le migliori Aurora Rossetto e Chiara Mason della stagione, per loro ieri rispettivamente 20 e 17 punti, le due finora uniche nel loro ruolo sembrano ora voler dimostrare di essere le titolari non per mancanza di alternative. Finalmente poi potendo lavorare con calma durante una settimana tipo la squadra ha fatto vedere grossi miglioramenti al servizio, dieci punti diretti con questo fondamentale di cui cinque di Mason, ed è tornata anche a murare meglio con tredici blocchi sugli attacchi avversari, sei di Rossetto.

Le prossime partite decisive

Arriva il momento della stagione in cui oltre a guardare al proprio girone, dove continua la classifica ad essere spaccata con San Giovanni in Marignano, Akademia e Macerata che ottengono vittorie da tre punti, bisogna guardare anche all’altro girone in vista della prossima unione. Tra tre giornate infatti terminerà la stagione regolare e le prime cinque dei girone A e B si ritroveranno insieme portandosi dietro i punti fin qui ottenuti. Al momento San Giovanni in Marignano sarebbe prima, Akademia seconda, terza Busto Arsizio, la prima del girone B, e quarta Macerata.

In virtù di ciò, pensando dunque che il girone B sia leggermente inferiore a quello in cui milita al momento Akademia, diventa fondamentale per la formazione siciliana concludere al meglio nel proprio girone, due trasferte a Lecco e Casalmaggiore prima della sfida diretta al PalaRescifina contro San Giovanni in Marignano. Un’ottima occasione proprio per recuperare terreno sulle romagnole a patto che non si compiano passi falsi nelle due trasferte precedenti. L’esempio di Perugia lo scorso anno deve insegnare qualcosa, la formazione umbra poi promossa direttamente dopo la seconda fase non incontrò difficoltà a gestire il vantaggio accumulato nella stagione regolare, ottenendo poi otto vittorie e due sole sconfitte festeggiando la promozione con alcune giornate d’anticipo. Mettere il fiato sul collo di San Giovanni in Marignano o addirittura operare il contro sorpasso prima della fine della stagione regolare è qualcosa a cui Akademia deve puntare.

Risultati e classifica girone A

Akademia Sant’Anna – Mondovì 3-1

Brescia – Macerata 1-3

San Giovanni in M.no – Lecco 3-0

Imola – Castelfranco Pisa 0-3

Costa Volpino – Casalmaggiore 3-0

San Giovanni in M.no 40 punti

Akademia Sant’Anna 36

Macerata 33

Brescia 25

Costa Volpino 23

Castelfranco Pisa 19

Imola 17

Casalmaggiore 14

Lecco 13

Mondovì 5

Risultati e classifica girone B

Cremona – Como 2-3

Altino Volley – Concorezzo 3-1

Offanengo – Olbia 3-1

Ita Trentino – Melendugno 1-3

Padova – Busto Arsizio 3-0

Futura Giovani Busto Arsizio 34 punti

Ita Trentino 32

Melendugno 30

Offanengo 27

Padova 25

Cremona 24

Olbia 20

Como 19

Concorezzo 9

Altino Volley 5

